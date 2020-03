Zvýšená trpělivost se bude hodit od poloviny března při průjezdu Jižní spojkou v Krči. Právě tam začne první etapa opravy pravé části vozovky ve směru z centra. Provoz bude zúžen do čtyř pruhů. „Na části Jižní spojky musíme vyměnit povrch v pravém jízdním pruhu, kde jsou kvůli intenzivnímu provozu vyjeté koleje a hrozí zde snížení maximální povolené rychlosti. Díky příznivému počasí začínáme pracovat i na řadě dalších komunikací,“ uvedla Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací (TSK).

Nový povrch dostanou i další části Štěrboholské radiály, Patočkovy, Wilsonovy nebo Evropské ulice, kde je letos v plánu úsek Horoměřická – Gymnaziální. Pracovat se bude také na Slánské, Modřanské, Bucharově či Vršovické. Velkou investiční akcí je též kompletní rekonstrukce Koněvovy ulice, která navazuje na modernizaci Husitské a za jednosměrného provozu by měla být dokončená v květnu. Úplnou uzavírku přinesla už započatá oprava Malešické, kde vznikají kvůli nové zástavbě i chodníky a přechody.

Blíží se výluky tramvají a metra

Komplexní opravy začnou záhy v Nádražní ulici od Smíchovského nádraží do Hlubočep. Kromě modernizace zchátralé tramvajové trati a vozovek je v plánu též rekonstrukce mostu přes plzeňskou železniční trať. Tramvajové spoje budou mimo provoz v celém úseku do konce května. Pak se obnoví provoz od Hlubočep do stanice Sídliště Barrandov. V oblasti Nádražní potrvá uzavírka až do října.

Kvůli výměně kolejových „větvení“ se v květnu na několik dnů zastaví i provoz tramvají v částech Karlova náměstí. Na Sokolovské začala výměna betonového podloží tratě už v únoru. Hotová má být začátkem dubna.

Magistrát se podle Adama Scheinherra (Praha sobě), náměstka primátora pro dopravu, snaží všechny práce plánovat maximálně efektivně. „Pravidelně po dvou měsících máme koordinační schůzky se zástupci asi desítky institucí, které jsou nějakým způsobem do oprav zapojené. Tato setkání slouží třeba k tomu, aby se už současně nezastavila doprava ve dvou paralelních páteřních ulicích,“ řekl ke strategii rekonstrukcí.

Zásadní opravy a rekonstrukce tramvajových tratí a metra v první polovině roku 2020

TT SOKOLOVSKÁ (Poliklinika Vysočany – náměstí OSN)

Termín: 28. 2. (4:30 h) – 3. 4. (23:20 h)

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: zastávka TRAM Poliklinika Vysočany – obratiště TRAM Vysočanská

TT NÁDRAŽNÍ (Smíchovské nádraží – Lihovar)

Termín: 14. 3. – 31. 10.

Úsek bez provozu tramvajové dopravy:

· výjezd z obratiště TRAM Smíchovské nádraží – obratiště TRAM Sídliště Barrandov (14. 3. – 31. 5.)

· výjezd z obratiště TRAM Smíchovské nádraží – obratiště TRAM Hlubočepy (1. 6. – 31. 10.)

TT HLUBOČEPY – BARRANDOV

Termín: 14. 3. – 31. 5.

Rozsah stavebních prací: Modernizace tramvajové trati Hlubočepy – Sídliště Barrandov, realizace nulté etapy stavby nové tramvajové trati Barrandov – Holyně – Slivenec

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: Výjezd z obratiště TRAM Smíchovské nádraží – obratiště TRAM Sídliště Barrandov

TT STAROSTRAŠNICKÁ – V OLŠINÁCH

Termín: 18. 5. – 1. 9.

Úsek bez provozu tramvajové dopravy: Vinohradská x Starostrašnická – Průběžná x V Olšinách

TT KARLOVO NÁMĚSTÍ

Termíny: 30. 4. – 4. 5. (směr Moráň), 7. 5. – 11. 5. (od Ječné), 15. 5. – 18. 5. (od Spálené, *pozn. Náhradní doprava zde nebude zavedena)

Úseky bez provozu tramvajové dopravy: Karlovo náměstí x Resslova – Albertov x Na Slupi a ulice Na Moráni, Karlovo náměstí x Resslova – Jugoslávská x Bělehradská, Karlovo náměstí x Resslova – Myslíkova x Spálená

METRO C „PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ – KAČEROV“

Termín výluky: 10. 4. 2020 (1:15) - 14. 4. 2020 (3:50)

METRO C STANICE OPATOV

Termín omezení: 2 víkendy v květnu (bude specifikováno s předstihem)

*pozn. Soupravy budou stanicí projíždět. Náhradní doprava nebude zavedena – řešeno odklonem pravidelných linek.

METRO C „PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ – HLAVNÍ NÁDRAŽÍ“

Termín výluky:

4. 7. (1:15) - 13. 7. (3:50)

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP)