Onen svět není jen na Šumavě, další najdete v okrese Písek. Po republice je i řada dalších obcí či míst, jejichž názvy nejsou právě tradiční a v některých případech vyvolávají úsměv. Jsou to například Pičín na Příbramsku či Řitka nedaleko Prahy, známé z písně Yo Yo Bandu.

Jen o pár kilometrů dál leží další místo s netradičním názvem - Onen svět. Už přes půl století tam má chalupu rodilý Plzeňan Jan Vileta. „Pamatuji doby, kdy tu byly dvě hospody. Dnes tu jsou obydlené jen tři domy. V jednom jsem já, protože jsem se rozhodl, že tu zůstanu po celou dobu, než pomine covid,“ říká. S tím, že by měl někdo nevhodné poznámky na název obce, se prý dosud nesetkal. Obdobně je na tom Rastislav Hubler, který přišel před 20 lety z východního Slovenska a na Onom světě žije s přítelkyní. „Lidé většinou žádné poznámky nemají, už ten název znají. Jen někdy řeknou – no, ještě že nejste ze Šukačky,“ směje se.

Na to, jak vznikl název Šukačka, je několik verzí, nejpravděpodobnější je, že pochází ze slova šuka, což je srbsky koza. Místní ale nejvíce baví teorie, kterou tatínek paní Schlosserové, známý vtipálek, namluvil před mnoha lety jednomu novináři. „Řekl mu, že se to tak jmenuje proto, že tam jezdili brigádníci a poté mezi sebou všichni kopulovali,“ směje se starosta Čachrova, pod který Šukačka spadá, Josef Bejvl.

Když se Schlosserová na Šukačku nedaleko Javorné přistěhovala, ještě ani nechodila do školy. „Jsem tu už přes čtyřicet let a je tady kouzelně,“ ukazuje na malebnou krajinu. Vzhledem k očekávaným reakcím prý při uvádění adresy říká jen Javorná a číslo popisné.

Šukačka. Když Lenka Schlosserová řekne svoji adresu, vyvolá to většinou na druhé straně úsměv nebo různé poznámky. Není divu, název jejího šumavského domova patří k těm, které budí emoce. Netradiční názvy ale mají i mnohé další obce v Česku.

