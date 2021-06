Odstranění poslední telefonní budky v Česku způsobilo v obci pozdvižení. Stala se doslova turistickou atrakcí. Jezdili se sem s ní rozloučit lidé ze všech koutů republiky. „V průběhu posledních dvou týdnů sem jezdili ve velkém turisté, fotili se s budkou, v budce,“ řekl starosta obce a jedním dechem s úsměvem dodal: „Dokonce dorazil mail, kde nás dopisovatel jménem všech lidé České republiky, abychom budku ponechali na místě a udělali z ní turistický bod. Když už jsme se rozhodli, nechtěli jsme měnit.“

Pro místní to zas až tak taková rána nebyla. „Tak končí jedna doba, co se dá dělat. Ale dnes má skoro každý mobilní telefon, pevnou linku. Asi je to logické,“ říká jeden ze starousedlíků pan Miroslav. „Už jsem si poplakal včera,“ dodal.

Poslední hovor ze zdejší telefonní budky se uskutečnil v červenci roku 2019. Důvodů vedoucích ke konci éry telefonních budek je několik. Především je to ale nástup moderních technologií a také dostupnosti mobilních telefonů.

„V České republice je jedno z nejlepších pokrytí mobilním signálem v Evropě. V posledních letech, kdy téměř každý vlastní mobilní telefon nebo pevnou linku, počet hovorů uskutečněných z budek dramaticky klesl a budky tak ztratily svůj smysl. Budeme proto raději investovat do rozvoje nejmodernějších technologií, které lidé skutečně využijí,“ popisuje technologický ředitel O2 Jan Hruška.

„Jen za loňský rok se vyplácelo na provoz budek 30 milionů korun,“ říká Hana Tovarová, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu. Ta zároveň doplnila, že úřad, teprve až vejde v platnost nový zákon o telekomunikacích, bude řešit a zvažovat, čím popřípadě telefonní budky nahradit.

Zlatá éra telefonních budek

Historie telefonních budek na českém území je stará více než sto let. Vůbec první budka byla v Praze nainstalována v roce 1911. Do vypuknutí první světové války bylo na českém území nainstalováno zhruba 300 budek. Největší rozmach pak nastal v dobách socialismu. „Byly tehdy hojně využívané. Typickým jevem se tehdy staly fronty, a to nejen na maso, ovoce, zeleninu ale i právě na možnost zavolat si z telefonní budky,“ říká Jan Kramář, vedoucí oddělení správy sbírkového fondu Poštovního muzea.

Další zlatá éra vyvrcholila na přelomu tisíciletí, kdy v České republice bylo v provozu zhruba 30 tisíc telefonních budek. Od té doby nastal útlum. „V loňském roce už to bylo pouze 1 127 budek,“ podotkl Hruška.

U příležitosti odstranění poslední budky spustila Nadace O2 charitativní aukci předmětů spojených s telefonováním z veřejných telefonních automatů. Výtěžek z ní věnuje na ochranu dětí na internetu v rámci programu O2 Chytrá škola – za každých sto korun zajistí pro jednoho odborný seminář zaměřený na rozvoj dovedností nezbytných pro bezpečné používání internetu.

„Jedná se o akci ve spolupráci s Aukro.cz,“ poznamenal Jan Hruška a dal první příhoz – 23 500 korun. „Doufám, že nebude jediný,“ dodal s úsměvem.