Některé nemocnice plicní ventilátory nezbytně potřebují. „V posledních dnech nás kontaktovaly nemocnice, kterým už ventilátory došly, nebo jim zbývaly jednotky kusů a nutně potřebovaly doplnit stavy. To nešlo bez povolení ministerstva. Nyní mohou nemocnice volně použít naše, pokud jim dojdou certifikované ventilátory,“ informoval Jiří Denner ze společnosti, která ventilátory vyrábí.

První přístroje míří do nemocnic v těchto dnech. „Ventilátory budeme distribuovat po celé republice, zatím máme požadavky od zhruba padesáti nemocnic,“ vysvětlil Jan Kubát z třebíčské firmy.

CoroVenty mají oproti klasickým plicním ventilátorům omezené funkce. I přesto má přístroj výhody. „Jde bezpochyby o snadné ovládání, rychlé zaškolení, nízkou cenu, rychlou výrobu a odolné provedení,“ vyjmenoval Kubát. U klasických plicních ventilátorů se zdravotníci školí několik dní, u těch z Třebíče jde o podstatně kratší dobu.

Třebíčské nouzové plicní ventilátory zamíří i do nemocnic na Vysočině. Mezi prvními přístroj využije nemocnice v Novém Městě na Moravě. „Naše nemocnice si objednala jeden přístroj,“ potvrdila mluvčí Tamara Pecková Homolová.

Potřeba jsou nejen CoroVenty

Do nemocnice by mělo zamířit další přístrojové vybavení ze státních hmotných rezerv. „Jde o další dva ventilátory a deset přístrojů, které využijeme při oxygenoterapii. Měly by přijít během několika následujících dní,“ doplnila Pecková Homolová.

Naopak dostatek plicních ventilátorů zatím hlásí nemocnice v Havlíčkově Brodě a v Třebíči. „Momentálně neplánujeme pořízení CoroVentů. Zásobu plicních ventilátorů máme dostatečnou, Navýšit jejich počet není možné vzhledem k nedostatku zdravotnického personálu, který by je mohl obsluhovat. Naopak bychom potřebovali speciální zařízení Nasal High Flow, které využíváme při léčbě,“ sdělila mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová.

Plicní ventilátory by měly zamířit i do nemocnice v Pelhřimově. O tom, zda to budou CoroVenty ale zatím není jasno. „Na krizovém štábu zazněla informace o zapůjčení plicních ventilátorů. Bližší informace očekávám v nejbližších dnech od krajského koordinátora. Z hlediska jejich využití je tato možnost limitována personálními kapacitami, které začínají být vyčerpány,“ dodal ředitel pelhřimovské nemocnice Michal Kozár.