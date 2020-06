Více odpočinkových zón a laviček? Květinové záhony, sochy, hrací prvky pro menší děti. Nebo něco jiného? Blanenská radnice nechá vypracovat odbornou studii na úpravy tamního zámeckého parku.

Veřejnost pomáhá odborníkům. S úpravou blanenského zámeckého parku. | Foto: archiv města Blanska

Odborníci do ní zapracují podněty veřejnosti, která je už třetí týden navrhuje v internetové anketě. Přístupná bude do konce června. „Ptáme se, jaké konkrétní prvky lidem v zámeckém parku chybí. Veřejnost nemá navrhovat krajinářské úpravy či samotnou studii revitalizace. To budou řešit odborníci. Při vypracování studie ale budou mít představu o tom, na co by se podle veřejnosti nemělo zapomenout,“ uvedla mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.