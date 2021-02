O objekt projevili zájem asijští obchodníci, kteří z něj chtěli udělat večerku. „To se nám ale nelíbilo. Chtěli jsme tady udržet hospodu, protože jinou nemáme. Navíc je to strategické místo pro setkávání a pořádání řady akcí. Lidé tak přišli s tím, že by ji mohla koupit obec,“ uvedl sobíňovský starosta Miloš Starý.

I přes počáteční obavy tento návrh nakonec na posledním zasedání zastupitelstva schválili. „Od konce ledna je tak naše. Vyšla nás na milion osm set tisíc. Jsme s bývalým majitelem domluvení na třech splátkách, zaplacenou ji budeme mít do poloviny příštího roku,“ prozradil Starý.

Teď ji plánují pronajímat. „Čekáme, až to bude převedené na katastru, a poté vypíšeme výběrové řízení na nového nájemce. Budeme mít podmínku, že tam musí zůstat skutečně hospoda. Na vesnici zkrátka patří a když není, je to špatné,“ řekl přesvědčivě sobíňovský starosta.

Štefan Lazorčak zmíněné restaurační zařízení koupil v osmdesátých letech minulého století. „Začátky byly náročné, musel jsem si vzít půjčku, zmodernizovat vybavení a zvládnout se o všechno postarat. Stálo to ale za to. Lidé tady jsou výborní a měl jsem i skvělý kolektiv,“ zavzpomínal a dodal, že hostinci rozhodně zůstane věrný. Akorát už jen jako host.

Šlapanov

Úplně stejný osud potkal také hospodu ve Šlapanově. „Před dvěma lety šel bývalý majitel do důchodu a prodával ji. Nepřáli jsme si, aby budovu koupil někdo, kdo by z ní udělal něco jiného než hospodu. Je to velká využívaná budova v centru obce a nedovedu si představit, jak by to tu vypadalo bez ní,“ přemítala šlapanovská starostka Veronika Vyšinská s tím, že koupě je vyšla na dva miliony korun.

Také oni se ji rozhodli pronajímat. „Na provoz jsme se úplně necítili. Ujala se toho jedna místní slečna, za což jsme velice rádi. Myslím si, že kdyby nebyla korona, tak by to rozjela opravdu pěkně,“ zhodnotila Vyšinská. Kromě hospody pronajímají i byt, který je nad ní.

Fakt, že objekt je teď kvůli opatřením zavřený, se ale přeci jen rozhodli využít. „Roky se na něj nesáhlo. Loni jsme rozhodli rekonstruovat sociálky a tento rok odešla elektroinstalace, tak jsme se v polovině ledna pustili i do ní. Počítáme, že do konce února bude hotovo,“ nastínila Vyšinská. Cenu odhaduje kolem tří set tisíc korun.

To Vepříkovští šli ještě dál. Nejen, že obec hospodu před dvaadvaceti lety koupila, ale od konce roku 2018 ji i sama provozuje. „Alespoň máme vše pod kontrolou. Je to určitě dobrá cesta, ale jsou potřeba lidé, kteří jsou ochotní v ní pracovat. To se nám naštěstí daří. Jedinou brzdou je pro nás současná covidová situace,“ přidal své zkušenosti starosta Vepříkova Petr Bárta.