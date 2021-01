Starší muž postává u silnice a transparentem Zdraví je víc než peníze míří záměrně na kolemjdoucí. Okolo něho prochází v průvodu desítky lidí, někteří z nich neváhají dát najevo svou nelibost a hlasitě na něj pokřikují. Transparenty, které svírají ve svých rukou, totiž hlásí zcela odlišné názory. V davu, který vede koňské dvojspřeží táhnoucí symbolicky rakev, míří v sobotu odpoledne protestovat proti vládním epidemiologickým opatřením. Jejich cílem je dům ministra zdravotnictví Jana Blatného v Jinačovicích na Brněnsku.

Protestní pochod s rakví k domu ministra zdravotnictví Jana Blatného. | Video: Deník / Oldřich Huluza

Řadě místních obyvatel se protestní průvod nelíbí a ani to neskrývají. „Vnímám situaci tak, že když mi chce někdo pomoct, abych neumřel a nenakazil se, tak mu v tom nemám bránit. Jestli to dělá líp nebo hůř, to je otázka novinářů, kteří ať si řeknou, co dělá ministr Blatný dobře a co špatně, ale zrušit opatření a otevřít hospody, kde se shromažďují lidé, je velmi nebezpečné,“ vysvětluje jinačovický obyvatel Pavel Chrápavý. Právě on drží transparent Zdraví je víc než peníze.