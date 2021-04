VIDEO: Kleknout! A odprosit. Skupina výrostků bezdůvodně zbila dva bratry

Koronavirové restrikce mají evidentně vliv i na děti a mladistvé. Skupina „výrostků“ ve věku od 15 do 20 let se rozhodla krátit si dlouhou chvíli v nouzovém stavu velmi nevybíravým způsobem. U výstupu ze stanice metra Budějovická bezdůvodně napadli dva bratry, jednomu přitom bylo teprve čtrnáct let. Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání.

Čtyři útočníci zbili u metra Budějovická dva mladíky. | Video: Policie ČR