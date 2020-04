Svoboda medicíny

"Tady je jeden pán a ten už druhý den nic nejí, asi se mě bojí, protože mě nezná. Všechno odmítá," vypráví dcera do telefonu. Nevěděla si rady a tak k němu zavolala sestřičku. Ta na něj: "No to jsem přece já, pamatujete si mě? Jak jste mi vždycky vyprávěl o Leninovi…"

Děda poznává její hlas: "A jo, o Leninovi."

Sestra: "Tak se teď najezte, já za vámi pak přijdu a pokecáme, jo?"

Děda: "O Leninovi?"

Sestra: "Ano, o Leninovi, umíte o něm hezky vyprávět."

Nejkrásnější je na medicíně ta svoboda. Nezajímá vás, jaké má kdo politické názory, jakou povahu, jestli je to dobrý člověk nebo zločinec. Prostě pomáháte žít, ulevujete od bolesti, udržujete naději a nesoudíte. To přenecháte jiným.

"Dneska nám hasiči pomohli nastěhovat do pokoje jedné paní elektrické klávesy. Dřív byly ve společenské místnosti, ale ta je teď zavřená. Když to viděla, začala se smát a od té doby pořád hraje a všem děkuje. Říkala mi, že ví, že ztrácí paměť, že si to uvědomuje, ale i tak se snaží být šťastná. Vůbec všichni jsou tady skvělí, jen vejdu do pokoje a už mi děkují, ani ještě není za co… Pak je tady jedna paní a ta je zase strašně smutná. Vždycky se mě ptá, jestli jí pomůžu, a já hned no jasně, to víte, že jo, ale ona se najednou zarazí, vzdychne a řekne, ať se na ni nezlobím, že je hloupá. To se mi vždycky chce brečet, ráda bych jí pomohla, ale nevím jak," svěřuje se dcera. No ano, to jsou formující zážitky.

Večer mi ve feedu na Facebooku vyskočí status předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Ironicky glosuje, že dnes místo na banány stojíme fronty na roušky. Za třicet let demokratury jsme to tady pěkně dopracovali a teď jen sledujeme, jak vláda v přímém přenosu lapá po dechu. Před pár dny tento politický génius podal návrh zákona, aby peníze na provoz dostávaly jen ty neziskové organizace, které pomáhají plnit cíle státní politiky schválené vládou. Za tu, co by neměla dostávat nic, označil Člověka v tísni… Návrh je naštěstí tak špatně napsaný, že se ani nebude projednávat – je v rozporu s právním řádem.

Dlouho hledám na facebookové stránce pana předsedy, jak tedy v krizi pomáhá on nebo jeho strana. Nikde nic. Pak najdu fotku s krabicí jednorázových roušek a pod ní popisek, že KSČM zařídila dar dvou tisíc kusů této vzácné ochranné pomůcky z Vietnamu. Do toho čtu, jak se o své seniory stará pražská Židovská obec. S přispěním dobrovolníků rychle zorganizovala pomoc – rozvoz nákupů, uvařených obědů, našitých roušek, vitamínů a taky dezinfekce, kterou ve spolupráci s ČVUT vyrábí a pak sám distribuuje majitel košer restaurace U krále Šalamouna. Během pár dní si zařídil povolení a certifikát, teď už všechno běží jak na drátku, žádné zbytečné řeči, žádné prostoje. Stránku Vojtěcha Filipa dávám do "karantény", abych se zbytečně nerozrušovala.