„Zvon je součástí naší kultury od raného středověku až po dnešní dobu. Nehraje jen signální, ale také společenskou roli. Se zvony je spojena řada důležitých událostí naší historie a mnoho osudů. Válečné rekvizice proto znamenaly nejen devastaci zvonů, ale i společnosti a lidských pout,“ připomíná Ondřej Boháč, pražský zvoník a předseda spolku Sanctus Castulus.

Zatímco po první světové válce se podařilo většinu zničených zvonů nahradit novými, po druhé světové válce už se to neopakovalo. Nastupující komunismus zpřetrhání společenských pout naopak vítal. Z věží kostelů a radnic přitom za protektorátu zmizelo až devadesát procent zvonů.

Nařízení, kterým byly rekvizice zahájeny, bylo vydáno 26. listopadu 1941. Zvony byly rozděleny do čtyř kategorií podle prvních čtyř písmen abecedy. Pouze ty označené „D“, tedy nejcennější a nejvzácnější, měly šanci na záchranu.

„Hřbitov zvonů“ na pražském Rohanském ostrově se rozprostíral na pěti tisících metrech čtverečních. Přímo z tamního přístaviště pak byly zvony v létě následujícího roku odvezeny po Vltavě do válečných továren v Německu.

Sbírka na memento

Sbírku na memento v podobě Zvonu #9801 a další zmizelé zvony vyhlašuje stejnojmenná iniciativa 80 let poté, co lodě se zrekvírovaným nákladem na palubě odpluly do Říše. Za každý zničený zvon bude vložen jeden kilogram materiálu do nového zvonu, který tak dosáhne celkové hmotnosti 9 801 kilogramů. Obdobně velký zvon byl v Čechách naposledy umístěn v roce 1549, šlo o zvon Zikmund v katedrále sv. Víta. Sbírka cílí na částku devět milionů korun, přispívat lze na transparentní účet 9801198011 / 2010.

Odlití je plánováno na květen 2022 a odehraje se v dílně Grassmayr v rakouském Innsbrucku, kde se odlévaly zvony do českých zvonic už v době Rakouska-Uherska. V minulých letech firma vyrobila i zvony pro pražské kostely sv. Havla a sv. Haštala. Prostředky na jejich obnovu vybral spolek zvoníků Sanctus Castulus, který stojí i za projektem Zvon #9801.

Zvon dorazí do Prahy na konci léta 2022. Bude darován hl. m. Praze a měl by být umístěn do nového parku na revitalizovaném Rohanském ostrově. „Chceme přetavit kus virtuální dělostřelecké palby v krásnou věc, která nebude jen připomínat, ale bude trvale oslovovat a spojovat společnost. Díky všem, kteří se rozhodnou připojit a podpořit Zvon #9801,“ říká další z iniciátorů projektu, producent Marek Vocel.

Zvon by neměl zůstat jen pomníkem, ale měl by odbít pomyslný začátek dlouhodobé sbírky, která bude shromažďovat finance pro návrat zmizelých zvonů v České republice. Iniciátoři počítají s tím, že na tento účel bude po výrobě Zvonu #9801 použit i případný zůstatek peněz ze sbírky. Odhadují, že na obnovení všech chybějících zvonů by byly potřeba zhruba dvě miliardy korun.

Nacistická loupež zvonů

Celková váha odvezených zvonů byla 1 562 926 kg

Z Manin do Hamburku odvezlo 9 801 zvonů celkem 5 lodí

Poslední loď opustila pražský přístav 28. 8. 1942

Na Maninách přetrvalo do konce války 2 184 zvonů a cimbálů, po skončení války

se vrátily původním majitelům v celém Československu

Z tisíců zvonů, které byly dovezeny do Hamburku, pouze 25 identifikovali spojenečtí experti jako pocházející z Československa

Spodní průměr Zvonu #9801 bude 258 centimetrů

Na zvon bude možné zvonit i ručně, k jeho rozhoupání budou potřeba 4 zvoníci