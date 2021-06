Miroslav Pelta, majitel Jablonce a někdejší první muž českého fotbalu, s oblibou glosuje: „UEFA je nejlepší sponzor.“ Tak velebí Evropskou fotbalovou federaci.

Prémie za Euro (v eurech)

Postup: 9,25 milionu

Výhra ve skupině: 1,5 milionu

Remíza ve skupině: 750 tisíc

Postup do osmifinále: 2 miliony

Postup do čtvrtfinále: 3,25 miliony

Postup do semifinále: 5 miliony

Poražený finalista: 7 milionů

Mistr Evropy: 10 milionů

Celková dotace: 456 milionů

Slávisté s tím - narozdíl od případu Ondřeje Kúdely - souhlasí. Vždyť před loňským velmi slušným nášupem z Evropské ligy si přišli v roce 2019 na více než půl miliardy díky průniku do Ligy mistrů.

A co teprve Plzeň? Ta na úspěch v kontinentálních soutěžích vsadila. A teď, v době, kdy se opakovaně nedostala do skupinové fáze, snižuje rozpočet, propouští drahé hráče jako například útočníka Zdeňka Ondráška.

Asociace na tom není jinak. Vloni měla propad příjmů 60 milionů korun, proto se její nové vedení klepe na prémie za Euro. A ty budou velmi bohaté, vždyť už nyní (před duelem s Anglií) vykopal mančaft 13,5 milionu euro, což dělá v korunách 345 milionů.

Takové finance přitečou díky už jasnému postupu do osmifinále, tedy mezi nejlepších šestnáct mančaftů.

Dotace od UEFA je složena z několika komponentů. Zaprvé jde o samotný postup na turnaj, ten je honorován 9,5 miliony eur. Za výhru ve skupině se Skotskem dorazí 1,5 milionu, za remízu s Chorvatskem dalších 750 tisíc. Další 2 miliony už mají Češi pořešené skokem do osmifinále.

Parta kolem Patrika Schicka však rozhodně nemyslí na brzký konec, svazový držitel kasy se modlí k úspěchu.