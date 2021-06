Když loni v září vstřelil při svém debutu v národním dresu gól do sítě Skotska, řekl si tím o nominaci na Euro. A právě Skotové budou v pondělí v Glasgow prvním soupeřem Čechů na turnaji. „Ten gól proti Skotsku mi pomohl dostat se do nominace. Měl jsem obrovskou motivaci ten dres znovu obléknout. Šel jsem si za tím celou sezonu a jsem rád, že jsem teď tady,“ přiznává sedmadvacetiletý ofenzivní hráč.

Pešek nechce spekulovat, jestli ho trenér Jaroslav Šilhavý využije jako žolíka právě proti Skotsku. „Je tady velká konkurence, je to na trenérovi, koho vybere. Když budu na hřišti, odvedu maximum. Vždycky se chci ukázat v nejlepším světle.“

Ping pong, playstation a samolepky

Fotbalisté se připravují v „bublině“ v Praze, odkud budou vyrážet k jednotlivým zápasům skupiny na Ostrovy. „Je to těžké, ale musíme to zvládnout. Máme tady skvělé podmínky. Ve volných chvílích hrajeme ping pong a playstation. Já si lepím karty do alba Euro 2020, už to budu mít skoro celé hotové,“ směje se Pešek. „Užíváme si to, jen je škoda, že rodiny na nás čekají doma.“

Startu šampionátu se nemůže dočkat. „Konečně je to tady, všichni se těšíme. Bude to velký turnaj,“ těší se Pešek. Zároveň je rád, že se přestup z Liberce do Sparty stihl zrealizovat ještě před Eurem. „Mám čistou hlavu. Jsem rád, že se to vyřešilo rychle a můžu se soustředit na šampionát.“

Šance na postup ze skupiny smrti nevidí tragicky. „Je dobře, že začínáme se Skotskem. Ukáže se, jak na tom jsme. Pak si to rozdáme se Chorvatskem a Anglií. Může se stát cokoliv,“ krčí rameny.

Mimochodem – Pešek přesunul svatbu na 7. července, kdy se hraje semifinále. Znamená to, že nepočítá s účastí v bojích o medaile? „To ne, ale jiný termín nebyl,“ mrkne Pešek. „Když dojdeme takhle daleko, tak je jasné, že svatbu budu muset zase přeložit. Ale byly by to příjemné starosti.“

Anebo si Pešek odskočí na svatbu jako Vladimír Šmicer v roce 1996 při stříbrném šampionátu v Anglii?