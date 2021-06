Pestrá paleta fotbalových osobností z regionu a neméně pestrá paleta jejich názorů a předpokladů na startu Eura.

Odpověděly na tři otázky.

1. Který tým vybojuje titul mistra Evropy a proč?

2. Jak si povede český tým?

3. Kdo se stane hvězdou šampionátu?

Jiří Skalák (hráč Mladé Boleslavi, dříve mj. Sparta Praha, Brighton a Millwall, v mládeži Sezemice a Pardubice)

1. Myslím, že to může být Anglie. Bude to samozřejmě těžké, protože kvalitních týmů tam je hodně, třeba Francie. Nevím proč, ale sedí mi tam Anglie. Může jim určitě pomoci i to, že budou hrát doma.

2. Věřím, že ze skupiny kluci postoupit můžou. Určitě musíme porazit Skotsko a pak na to navázat. Za poslední dobu se nároďák zvedl, proto věřím, že ze skupiny postoupí. Osmifinále pak podle mě bude konečná.

3. Karim Benzema. Po dlouhé době se vrátil do francouzské reprezentace a podle mě zazáří. A to i střelecky.

Michal Meduna (bývalý hráč Pardubic, Sparty, Synotu nebo Manisasporu)

1. Mezi mé favority patří Anglie a Belgie, ale o něco více bych favorizoval Angličany. Přijde mi, že mají dravější tým. Oba týmy by se mi líbily ve finále. Anglie by to měla doma, i když je škoda, že nebude využita plná kapacita stadionu. Už dříve jsem si říkal, že Anglie má na velkém turnaji super mančaft, ale neunesli to. Teď jim věřím.

2. To je velká otázka. Viděl jsem oba poslední zápasy s Itálií a Albánií, po kterých jsem byl trochu rozpačitý. Když tipuji Anglii na vítěze, tak samozřejmě počítám s tím, že z naší skupiny postoupí. Pak to bude strašně složité. Budeme se asi s Chorvatskem prát o druhé místo. Doufám, že Skotsko porazíme už jen z důvodu toho, co se v poslední době mezi skotským a českým fotbalem odehrálo. Věřím tomu, že postoupíme. Zálohu a útok máme celkem silné, bude dost záležet na výkonu obrany. Jako úspěšné Euro by pro mě byl postup do čtvrtfinále.

3. Vždy to musí být nějaký střelec, gólman asi nevychytá šest zápasů. Osobně jsem zvědavý na Ronalda, v jakém bude laufu. Pak bych přál Benzemovi, aby se zase ukázal, snad bude v pořádku. Jednou z hvězd by mohl být i Mbappé. Útočníci mě zajímají nejvíce, na tyto tři hráče jsem zvědavý. Jeden z nich bude podle mě nejlepší střelec.

Jan Gruber (bývalý hráč Jablonce, Mladé Boleslavi, Příbrami či Českých Budějovic)

1. Myslím, že turnaj vyhraje Francie. V kádru má velký počet vynikajících individualit, navíc jde o typické turnajové mužstvo.

2. Hádám, že našim fotbalistům turnaj nějak zvlášť nevyjde. Mužstvo v poslední době hodně těžilo z hráčů pražské Slavie, ti jsou podle mě již ale unavení. Euro náš tým bohužel nezastihne ve správné formě.

3. Jasnou volnou je pro mě Kylian Mbappé. Má na to nejlepší předpoklady, navíc za sebou bude mít opravdu skvělý tým.

Vojtěch Štěpán (bývalý hráč Hradce Králové, Olomouce, Slavie, Jablonce či Ostravy)

1. Nejlepší tým mají asi Francouzi, tak je považuji za největší favority Eura. Také Portugalci mají silný kádr, navíc je tam můj oblíbený Ronaldo, rovněž oni mohou mezi nejlepšími mužstvy být.

2. Česká reprezentace na Euru muže výsledkově překvapit, ale je pravdou, že máme velice silnou skupinu. Ale jako správný Čech říkám, že postoupí ze skupiny do vyřazovací části.

3. Jak už jsem řekl, tak Ronaldo je můj největší oblíbenec a stále muže být nejlepším střelcem Eura. Stejně jako Mbappé. Tyhle dva fotbalisty uznávám a očekávám, že na šampionátu zazáří.

Martin Hruška (bývalý hráč Teplic, Mostu, Plzně či Zlína)

1. Osobně věřím nejvíc Francii. V posledních letech jim to opravdu šlape, dojdou proto na vrchol.

2. Naší reprezentaci budu samozřejmě fandit, moc bych jim přál postup ze skupiny. Bude to ovšem v konkurenci Anglie, Chorvatska a Skotska hodně těžké. Myslím si, že to nevyjde.

3. Hvězdou evropského šampionátu podle mě bude Kylian Mbappé.

Roman Hendrych (bývalý hráč Opavy či Olomouce)

1. Za největšího favorita považuji Belgii. Přestože je De Bruyne zraněný a uvidí se, jestli vůbec do bojů zasáhne, myslím si, že Rudí ďáblové mistrovství Evropy vyhrají. Nicméně mým tajným trumfem je Švýcarsko. Takže bude finále Belgie vs. Švýcarsko.

2. Jsem srdcař, tak našim fandím a fandit budu i když se nedaří. Ze skupiny postoupíme. Skotsko porazíme 2:1 s Chorvatskem uhrajeme remízu 1:1, a to nám bude bohatě stačit na postup. Kam až dojdeme, to si však netroufnu odhadnout.

3. Myslím si, že dobrý turnaj odehraje za Belgii Romelu Lukaku a stane se hvězdou evropského šampionátu. Je to komplexní útočník a letošní sezonu v italské lize měl výbornou.

Ondřej Herzán (bývalý hráč Pardubic, Sparty, Lecce)

1. Itálie. Bude rozhodovat momentální forma, ale pro mě je to černý kůň turnaje. Hladové mužstvo bez hvězd s výborným trenérem. Snové finále by bylo s naší repre, ale více věřím Němcům. Daleko půjde rovněž Anglie.

2. Našim klukům věřím minimálně na čtvrtfinále. Základní skupinu bez větších problémů zvládnou.

3. Lorenzo Insigne, tahoun Neapole. Jedná se o hráče, který volí nadstandardní fotbalová řešení.

Jan Kraus (bývalý hráč Hradce Králové, Plzně, Mostu, Zlína či Tegu)

1. Je tam hodně mužstev, která mají kvalitu. Rozhodovat bude momentální forma. Aspirantů na titul je více, od Anglie přes Belgii, Německo, Portugalsko, ale může to být i někdo další, těžkých vah je Euru spousta.

2. I když je skupina těžká, budu věřit, že se nám z ní podaří postoupit do další fáze šampionátu. Chorvati mají velkou kvalitu, Anglie jakbysmet, hodně bude záležet, jestli zvládneme prvním utkání se Skotskem. Pokud ano, tak by to chtělo ještě bodovat v jednom z dalších dvou zápasů, což by už na postup mohlo stačit.

3. Adeptů je zase hodně. Záleží, komu to tam bude pálit. A rovněž záleží, kterému z těch mužstev se bude dařit a dojde co nejdál. Napadá mě třeba Mbappé či Lewandowski, pokud se tedy bude dařit Polákům.

Karel Podhajský (bývalý brankář Hradce Králové a Jablonce )

1. Tím, že tenhle evropský šampionát je rozházený, co se týká míst, tak hledat favorita je obtížnější. Osobně věřím Španělsku. Němci, kteří jsou vyloženě turnajovým mužstvem, mají v současnosti problémy. Ti mistry nebudou, ale mohli by se jimi stát právě Španělé.

2. Náš úspěch na šampionátu se bude odvíjet od prvního zápasu se Skotskem. Ten považuji za důležitý. Když se utkání povede, tak by se hráči mohli herně chytit. Jako brankář jsem sledoval otázku gólmanů. Jedničkou asi bude Tomáš Vaclík, který sice na jaře v klubu nechytal, ale je zkušený a v reprezentaci má na kontě více zápasů než Jiří Pavlenka. U něho možná trenéři řešili, zda se na něm nepodepíše sestup Brém z Bundesligy. Každopádně si přeju, aby český tým došel co nejdál.

3. Jednou z hvězd Eura by mohl být Kylian Mbappé, jenž v dresu Paris St. Germain prožil vydařenou sezonu ve francouzské lize a dařilo se mu i v Lize mistrů. Na své výkony by mohl navázat.

Radim Holub (bývalý hráč Hradce Králové, Sparty, Jablonce, Drnovic)

1. Myslím si, že mistrem Evropy se stane Francie. Mají v týmu skvělé individuality jako Mbappé či Benzema. Opravdu kvalitní mančaft. Ve finále porazí Němce, kteří jsou turnajový tým a umí se vyšvihnout.

2. Kdybych to měl říkat podle posledních dvou zápasů, tak to na postup zřejmě nevypadá. S Itálií čtyři inkasované góly, přesvědčivé to nebylo ani nyní. Pořád doufám, že to kluci vzali jako přátelák a přišlo mě, že se šetřili. Nejsem přesvědčený, že by měli postoupit, ale rád se budu mýlit. Nejsem si jistý, že za týden bude forma zcela opačná.

3. Asi bych to viděl právě na Francouze Mbappého, který je neskutečně rychlý a celkově má činnosti skloubené ve fantastického hráče.