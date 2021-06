ANO

Radek Halva

Bod a postup? Lákavá vidina

Ono se o tom samozřejmě hezky mluví. Budeme hrát odvážně, máme na to typy hráčů, hlavně nesmíme být pasivní, to by byla voda na mlýn soupeře. Každý chce zase vidět Schickovy gólové parády, stačilo jedno vítězství a kdekdo rázem uvažuje, kdo na nás vyjde v play off.

OK, to jsou nesporně lákavé představy, ostatně sportovní národ si po hokejovém bolehlavu trochu optimismu zaslouží. A úspěch na Euru, ten se bude poměřovat právě postupem mezi šestnáct nejlepších. K němu jsme třemi body získanými v souboji se Skotskem slibně vykročili, ale ještě jsme tuto kótu nedobyli. Bodík s Chorvaty, to už by byla jiná káva, s tímhle ziskem by nám osmifinále s pravděpodobností hraničící s jistotou neuniklo, i kdybychom kalkulovali s nezdarem v derniéře základní skupiny s Anglií.

Těžko vidět hráčům a trenérům do hlav, nicméně podobné myšlenky jsou tam určitě kdesi ukryty. Že by ta plichtička byl vlastně báječný výsledek. A po sledování zápasu Chorvatska s Anglií, kdy vicemistři světa z roku 2018 působili hodně „vyčichlým“ a nevýrazným dojmem, se chce říci, že by nemusel být až takový problém si ten bod ukopat. Rozhodně to nikdo nevysloví nahlas, navíc samotný průběh duelu může s takovým uvažováním rázně zatočit, nicméně nic jiného než číslovka značící stav bodového konta nebude v konečném účtování skupinových bojů rozhodovat. Takže lze dost důvodně předpokládat, že minimálně zpočátku, vsadí český tým na opatrnost a herní pragmatismus.

A bude jenom otázka, jestli se mu to nakonec vymstí či nikoli.

NE

Zdeněk Zamastil

Ošemetné plichty se vyvarují

Není proč hrát zanďoura… Čeští fotbalisté si prožili snový vstup do Eura. Stoprocentně využili situace, když jim los postavil na „chytací“ zápas nejslabšího soupeře ve skupině.

Utkání se Skotskem mělo všechny parametry zahajovacího střetnutí. Šilhavého parta hrála obezřetně, chvílemi až ustrašeně. Nicméně všechny nebezpečné momenty přežila a prakticky z ničeho udeřila. Po přestávce přežila zásluhou „primáře kardiologie“ Tomáše Vaclíka klinickou smrt a zase z ničeho udeřila podruhé. Navíc zásluhou výstavního gólu Patrika Schicka, který je středem mediálního zájmu.

Češi jsou teď bráni jako někdo a byl by hřích pokazit si pověst zbabělým výkonem. Jasně, hlavní ve světě sportu jsou body a ne nějaká krása, ale národní tým umí hrát účelně a zároveň pohledně. Stačí si jen vzpomenout na kvalifikační zápas s Belgii.

A Belgie, byť nenastoupila v plné palbě, viďte pane Hazarde, je při vší úctě k Chorvatsku v laufu. Reprezentace země, kde snad už byl každý Čech na dovolené, prožívá po stříbru z MS v Rusku kocovinu.

Respektive hvězdy v čele s Modričem jsou poněkud vyhaslé. Po vstupní prohře s Anglií musí zabrat naplno. Jisté je, že naši na ně nevlítnou, aby jim hned zkraje nasypali dva góly. Ošemetné plichty se ale vyvarují. Vsadí karty na aktivní hru a Chorvati budou jen těžko získávat míče.

Po devadesáti minutách a výhře 2:1 bude mít Česká republika na kontě plný počet šesti bodů!