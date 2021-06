Goodness me, this looks truly awful.

Eriksen po dlouhých minutách opustil hřiště na nosítkách za potlesku fanoušků. Podle zprávy UEFA na Twitteru se povedlo devětadvacetiletého Eriksena stabilizovat, následně byl převezen do nemocnice.

"Naštěstí byl už při vědomí, když opouštěl stadion," potvrdil svazový šéf dánského svazu Peter Möller. Po převozu do nemocnice se s Eriksenem ještě před znovuzahájením duelu spojili i spoluhráči. "Byli jsme v kontaktu a hráči s Christianem hovořili. To je dobrá zpráva. Daří se mu dobře a hráči hrají za Christiana. Bylo pro ně důležité vědět, že je na tom dobře," uvedl Möller.

Zápas byl na hodinu a půl přerušen. Ve 20.30 se znovu začalo hrát a Finvé vyhráli 1:0. Zápas rozhodl v 60. minutě hlavičkou Joel Pohjanpalo. Dánové pohli vyrovnat v 74. minutě z pokutového kopu, ten ale Pierre-Emile Höjbjerg neproměnil.

Early reports from beIN Sports is that Christin Eriksen is ALIVE and IN STABLE CONDITION.