Na jiném místě, ve slavném Wembley, dnes čeští reprezentanti zakončí základní skupinu duelem s domácí Anglií. „Myslím, že zápas skončí remízou. A vyhrajeme skupinu,“ předpovídá Skalák, momentálně hráč Mladé Boleslavi, který v mládežnickém věku prošel Sezemicemi a také Pardubicemi.

Oba soupeři mají čtyři body, začněme u Anglie. Jak se vám zatím v úvodu šampionátu líbila?

Po pravdě jsem od nich čekal víc. V prvním zápase proti Chorvatsku měla Anglie skvělý začátek, ale pak to trochu uvadlo. Myslím, že všichni očekávají víc, ale byly to první dva zápasy, turnaj pro ně může být ještě dlouhý. Uvidíme, jak budou dál pokračovat.

Anglie je považována za jednoho z favoritů Eura. Rozjede se ještě naplno?

Pokud chtějí uspět, budou to muset rozjet naplno. V obraně fungují skvěle, to mě až překvapilo. Jenže směrem dopředu to není tak, jak očekávali.

Jak důležitý pro Anglii bude zápas s Českem, i z hlediska dalšího vývoje šampionátu a domácího prostředí?

Je to těžké. Na prvního pak bude samozřejmě čekat kvalitní soupeř ze skupiny, kde jsou Francie a další. Tak to ovšem nelze brát, je to Anglie, a tak bude muset porazit kohokoliv. Myslím, že se na to ohlížet nebudou a budou chtít zápas ve skupině vyhrát.

Jste v kontaktu s někým z Anglie? Jaká tam zatím kolem Eura panuje nálada?

Samozřejmě jsem tam žil dlouho, mám tam známé z řad fotbalistů i mimo fotbal. Už mi přišlo několik zpráv z Anglie, že se těší na úterý a že to bude velký zápas. Vše to je z legrace, ale pokud prohrajeme, tak mi budou určitě chodit další zprávy (usmívá se). To je jasné.

Wembley může být zaplněné jen částečně, ale fotbal je vidět na řadě jiných míst. Jak obecně fanoušci v Anglii Euro prožívají?

Angličani to milují, navíc, když se hraje u nich. Zápasy si užívají. Kdyby Wembley bylo plné, je to zase o něčem jiném, ale fanoušci mají i mimo stadion stany a fanzóny. A tam můžou taky pít a dovádět. Tím jsou známí.

Máte na někoho ze současných hráčů Anglie přímou vzpomínku ze zápasů, které jste na klubové scéně na ostrovech odehrál?

Je tam obránce Ben White z Brightonu, kterého si z klubu pamatuji. Párkrát s námi trénoval, hrál jsem s ním. Jako soupeře si vybavuji středního záložníka Phillipse, proti němuž jsem hrál několikrát. A když jsme s Millwalem hráli v poháru proti Evertonu, tak zase za soupeře chytal brankář Pickford. Na konci jsme dali gól a porazili jsme je. V roli soupeře těch hráčů bude více. Třeba Harry Kane u nás hrál na šampionátu jednadvacítek. A takoví tam jsou i další.

Kane se na Euru zatím střelecky neprosadil. Bude na něj podle vás Anglie dál hodně spoléhat?

Je to kapitán, spoléhají na něj hodně, ale podle mě ještě na šampionátu neukázal to, co umí. Je na něj samozřejmě velký tlak. Věřím, že to zlomí a bude to taky jiné.

A co Češi? Po výhře nad Skotskem remizovali s Chorvatskem. Jak se vám jejich výkony zamlouvaly?

První zápas byl skvělý. Kluci hráli to, co měli. Byly tam výborné individuální výkony, což pomohlo k výhře. K velmi důležité. Myslím, že proti Chorvatsku to byl standardní výkon, dalo se vyhrát, ale remíza je výborná. Po inkasované brance na začátku druhé půle to mohlo dopadnout i jinak. Remíza byla zasloužená. Nebylo to tak jako třeba v přáteláku s Itálií, že by nás o tolik přehráli. Je to vyrovnané, kluci hrají dobře.

Mohou si to Češi jít s čistou hlavou rozdat s Anglií o první místo?

Myslím, že ano. Kluci to ani mít rozehrané lépe moc nemohli. Myslím, že i na sebevědomí se první dva zápasy projeví. Nejhorší by bylo jít do utkání s tím, že musíte. Navíc s Anglií. Teď zvolí trenéři tu nejlepší taktiku, uvidíme, jak to dopadne.

Co očekáváte od dnešního večerního zápasu a jak ho tipujete?

Já si myslím, že zápas skončí remízou. Když získáme bod, tak vyhrajeme skupinu. Myslím, že to tak dopadne a pak půjdeme na někoho typu Francie a Německo. Tam se pak ukáže.