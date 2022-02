Sokoli od začátku zápasu tahali za kratší konec, byť ještě první třetina mohla působit vyrovnaně. Zásah do hry Pardubic přišel v závěru první třetiny, v nichž si Adam Šmíd vysloužil od rozhodčího červenou kartu za seknutí soupeře. Ve druhé třetině prohrávali Sokoli dokonce o pět branek, ale dokázali sebrat síly a dotáhnout se alespoň na rozdíl dvou branek. V závěru utkání se Pardubičtí snažili o zázrak, ale hrůzostrašnou druhou třetinu zachránit nemohli. Pardubice tak nenavázaly na sympatický výkon proti Chodovu a míří přímou linkou do play down.

Od příchodu myšlenkami dole

Pravdou je, že i z prohraného zápasu si můžete odnést kladné zprávy. Tou pro Sokoly je, že Martin Haleš odchytal celý zápas a je po zranění v naprostém pořádku. Zápas proti Blackům nevyšel a trenér Koubek se už soustředí na boje o udržení: „Od mého příchodu se koncentruji na zápasy play down. Po několika vyhraných utkáních jsme stále měli reálnou šanci na baráž o play off, ale to bohužel nevyšlo. Musíme se připravit co nejlépe na další zápasy.“ V neděli čeká Pardubické Sokoly poslední zápas základní části s Bohemians Praha od 17:00.

Sokoli Pardubice – Black Angels 6:8

Fakta - branky: 4. Lukáš Kučera (Šmíd), 14. Prix (Lukáš Kučera), 37. J. Burian (Teichman), 40. Teichman (P. Pakosta), 53. Smola (Slabý), 54. Zozulák (Teichman) – 3. Renčín (R. Hanák), 11. R. Hanák (T. Hanák), 12. Neklan (M. Boček), 20. M. Burian (T. Hanák), 25. Bouček (Renčín), 29. M. Boček (J. Boček), 36. Hromada (J. Boček), 47. Renčín (T. Hanák). Třetiny: 2:4, 2:3, 2:1. Pardubice: Haleš (Aubus) – Kaluža, Nezval, Slabý, Prix – Petr, Pakosta, Zozulák, Kučera, Teichman, Klein, Šmíd, Burian, Smola, Žáček, Černý.