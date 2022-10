Branky a nahrávky: 6. Čáslava (Fryš), 6. Hromada (J. Boček), 7. Ludvík, 20. Renčín (Neklan), 31. Hromada (J. Boček), 46. Renčín (Hromada), 47. Neklan (J. Boček), 54. Neklan (R. Hanák) – 11. Zozulák (Pakosta), 12. Kučera (Teichman), 16. Pakosta (A. Šmíd), 21. Pakosta, 29. Teichman (TS), 30. Teichman, 33. Zozulák (Nezval), 38. Pakosta (A. Šmíd), 40. Zozulák (A. Šmíd), 57. A. Šmíd (Haleš), 59. A. Šmíd, 60. Žáček. Rozhodčí: Fermánek, Šolc. Black Angels: Pfeifer (33. Körber) – Bouček, Straka, Obuškevič, Ludvík, Bauman, Pícha, Ježek – Fryš, V. Novotný, M. Burian, Čáslava, Hromada, Neklan, J. Boček, M. Boček, R. Hanák, Renčín, Šťourač. Sokoli Pardubice: Denemark (Haleš) – Kaluža, Kohoutek, Nezval, Slabý, Ďopan, Šimák – Pakosta, Zozulák, Viterna, Kučera, Teichman, Žáček, A. Šmíd, Křinka, J. Burian, Černý, Sákra.

Dalo by se říct, že utkání začalo až v šesté minutě. Klidnější část ale vystřídala minuta hrůzy pro Sokoly. Domácí se během osmašedesáti vteřin trefili hned třikrát a šli do vedení. Hosté během dalších deseti minut vyrovnali, ale Andělé odcházeli přece jen do kabin veseleji, když dali o branku víc.

Jako uragán vlétli Sokoli do druhé třetiny. Během druhých dvaceti minut totiž Pardubice vstřelily hned šest branek! Pražané zareagovali sice jednou trefou, ale i tak si hosté vypracovali čtyřbrankový náskok na soupeře.

Téměř 110 diváků se v pražských Kbelích i ve třetí části nenudilo. Jejich miláčci totiž třemi brankami snížili na rozdíl jedné trefy. Pardubice se však v závěru mohly spolehnout na svého brankáře Martina Haleše a přidaly rovněž pojišťující góly. Sokoli v Praze získali další cenný skalp a opět se posunuli tabulkou Livesport superligy vzhůru, a to na sedmé místo.

„Pro diváky velmi atraktivní utkání. Myslím si, že dvacet branek ještě bylo málo vzhledem k obrovským šancím na obou stranách,“ řekl po utkání trenér Pardubic Ladislav Štancl.

Zdroj: Youtube/Black Angels