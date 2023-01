Dva daleké výjezdy vyšly na půl. Sokoli berou z víkendu dva body

Úspěch tak na půl. Sokoli se nejprve představili v dalekých Otrokovicích, kde sehráli důležitý souboj s přímým konkurentem o setrvání v Livesport Superlize. Výsledkově se jim zápas vyvedl, když v prodloužení těsně vyhráli 5:4. V neděli už to nevyšlo dle představ pardubických florbalistů. To zavítali do Ostravy, kde prohráli tříbrankovým rozdílem 4:7.

ilustrační foto | Foto: klub/SOKOLI