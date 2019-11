O uplynulém víkendu měli dvě šance rozmnožit svoje chudé šestibodové konto, ani jednu však nevyužili a je jasné, že pokud druhou polovinu soutěže nevezmou z jiného konce, nechystá se pro ně příjemný osud. Soupeři nepočkají…

Na palubovce FBC Ostrava přitom dlouho všechno hrálo do jejich karet, vždyť po čtyřiceti minutách vedli 5:2, lépe tedy snad utkání ani rozehrát nešlo. Jenže ve třetí části přišlo totální pardubické zatmění. Domácí vyrovnali na 5:5, Teichman sice v 54. minutě ještě jednou vrátil Sokolům vedení, ovšem samotná koncovka byla z pohledu hostů vpravdě hororová. Rychle inkasovali dvě další branky a ze zápasu, ve kterém drželi body prakticky v rukách, nakonec odešli úplně s prázdnou. „Co k tomu lze říci? Výborně odehrané dvě třetiny, potom naprosto zbytečné branky, kterými jsme soupeři dovolili otočit výsledek. V naší situaci už je to na morál, který musíme mít všichni a od takových zápasů se odrazit,“ vyjádřil se kouč Ladislav Štancl.

Ve Vítkovicích by pardubické naděje nebyly zřejmě valné ani tehdy, kdyby se Sokoli nacházeli ve své optimální formě. V té se nenacházejí, tudíž bylo střetnutí toliko otázkou výše skóre, pod které se nejvíce podepsal pětigólový střelec Hájek. „Od rozcvičky jsme působili odevzdaně a v hlavách nepřipraveně na zápas, což dokázala první třetina. Ve druhé to bylo lepší, ale třetí opět přinesla spoustu našich chyb a neklidu. Chvílemi to byl pro Vítkovice lehčí trénink. Máme dva týdny na to, aby se poučení a věci, které si říkáme a chceme dělat, staly realitou,“ věří trenér Štancl, že svoje svěřence srovná před dalším duelem, který sehrají 6. prosince v České Lípě.

SUPERLIGA:



FBC ČPP Ostrava – Sokoli Pardubice 7:6 (2:3, 0:2, 5:1). Branky: 9. Kaloč (Šindler), 10. Sovják (Daniš), 41. Daniš (Sládek), 43. Sládek (Daniš), 52. Sládek (Šindler), 56. Stejskal (Švajný), 57. Sládek (Daniš) – 6. Oubrecht (Teichman), 11. Šmíd (Pakosta), 18. Pakosta (Šmíd), 35. Savický, 39. Šmíd, 55. Teichman (Savický).



1. SC TEMPISH Vítkovice – Sokoli Pardubice 11:4 (5:0, 1:2, 5:2). Branky: 19. Besta (Gattnar), 9. Hájek (Řezanina), 11. Sladký (Gattnar), 17. Gattnar (Bräuer), 18. Řezanina (Nehera), 40. Firda (Besta), 41. Šebesta, 42. Hájek (Kuczera), 45. Hájek (Řezanina), 51. Hájek (Kuczera), 55. Hájek (Besta) – 30. Krigovský (Kourek), 32. Krigovský (Dlesk), 45. Teichman (Žáček), 54. vlastní (Řezanina).



Pardubice: Levinský (Haleš) – Formánek, Prix, Škeřík, Slabý, Petržela, Oubrecht, Klein, Krigovský – Pakosta, Petr, Šmíd, Dlesk, Savický, Kourek, Žáček, Teichman, Černý.