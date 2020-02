Dnes doma, pozítří venku. Sokoli Pardubice před sebou mají poslední čtyři vystoupení v základní části Superligy. Je jisté, že boje o záchranu v nejvyšší české soutěži pardubický tým neminou. Je tedy čas nabrat potřebné sebevědomí a herně se zvednout. Možnost, jak toho dosáhnout, mají v nadcházejícím dvojkole.

Superliga florbalu, 23. kolo:

pátek 14. února, 18:00, SH Dašická: SOKOLI Pardubice – FBC ČPP Ostrava

24. kolo:

Neděle 16. února, 18:00, SH Dukla Liberec: FBC Liberec – SOKOLI Pardubice

SokoIi nastoupí do domácího duelu s Ostravou po delší herní pauze. Poslední utkání Superligy odehrál A-tým s Hattrickem Brno, a to 27. ledna. Utkání, které dospělo až do prodloužení, ovládl nakonec nováček soutěže, jenž si odvezl důležitý bod navíc a díky němu stále pomýšlí na vysněné play off. Pardubicím nyní patří čtrnácté místo tabulky se ztrátou sedmi bodů na jedenáctou pozici, na které se nachází právě FBC Ostrava.

Ostravě se v letošní sezóně příliš nedaří. Na svém kontě mají pouze šest výher a nachází se tak na 11. místě Superligy. A jak dopadl poslední vzájemný souboj? V listopadu si pardubičtí hráči nedokázali pohlídat vedení o tři branky a nakonec prohráli těsně 6:7. Oprava prohospodařeného vedení začíná v pátek od 18 hodin na Dašické!

O dva dny později zamíří SOKOLI na sever Čech, kde se utkají s družstvem Liberce. Věčný rival má namířeno do play off, a to si bude chtít pojistit právě v duelu s Východočechy. Pardubice budou chtít zopakovat bojovnost, a především konečný výsledek z posledního vzájemného zápasu. Pamatujete na School match? Právě v něm Liberec 10. prosince v enteria areně padli.

Jak dopadne 24. kolo na severu Čech se dozvíme v neděli od 18 hodin ve sportovní hale Dukla Liberec.

Komentář trenéra Ladislava Štancla:

„Měli jsme teď tři týdny bez zápasů, takže se už všichni těšíme na zápasové vytížení. Do konce základní části nás čekají čtyři zápasy, ve kterých se chceme opravdu dobře připravit na play down, které nás čeká. Jak proti Ostravě, tak proti Liberci, se chceme prezentovat opravdu koncentrovaným výkonem a věřím, že se nám to podaří a budeme brát body".