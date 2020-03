Vezmi tužku a udělej tlustou čáru… Tuto větu si jistě berou k srdci pardubičtí florbalisté. Zatímco v základní části Superligy byli jen do počtu, tak v play down chtějí mít v rukou všech osm trumfů.

Jako soupeře vyfasovali nováčka soutěže Black Angels Praha. Ten přišel o přímou záchranu až na základě horších vzájemných zápasů s Ostravou. V lepší psychické pohodě by tam mohly být paradoxně Pardubice. Série vypukne o víkendu v hlavním městě (sobota i neděle od 16 hodin). Nejen o šancích mluví RADEK FORMÁNEK, „polistopadový“ kapitán pardubického týmu.

Jak hodnotíte základní část, ve které jste skončili pohříchu na posledním místě?

Bohužel letošní sezona je velmi nepodařená. I když pamatuji i takové, kdy jsme získali ještě méně bodů. Určitě jsme ale měli ze základní části vytěžit víc. Na druhou stranu dostali prostor mladší hráči, kteří tak získávají potřebné zkušenosti.

Na veřejnosti se ale nepropírala jenom hra, viďte?

Ano, letos je to možná zdvojnásobené i skutečností, že se řešilo hodně věcí mimo hřiště. Přece jen florbal je každým rokem sledovanější a mediální síla tohoto sportu roste. Jsme pod větším drobnohledem. Tím pádem se i klubová rozhodnutí víc rozebírají, na což si budeme muset zvyknout.

Jaká aktuálně panuje atmosféra uvnitř týmu?

Tým je teď podle mého názoru na jedné vlně. Hodně věcí jsme si vyříkali, scházíme se více i mimo florbalové hřiště, což je také důležité. Stále říkám, že by nás ten sport měl hlavně bavit, a i když se nám nedaří na hřišti, tak v kolektivu celkově cítím dobrou atmosféru. Jako tým máme na to udržet Superligu i pro příští sezonu a jsme připraveni s o to porvat.

V prvním kole play down vás čekají pražští Black Angels, se kterými jste sehráli vyrovnané zápasy. Dá se předpokládat podobný průběh i v bojích o záchranu?

Osobně jsem za Black Angels moc rád. Musíme si ale pohlídat jejich dva nejlepší hráče. Jakub Renčín a Jakub Boček měli skvělou sezonu. Dokážeme-li je zastavit, tak máme velkou šanci.

Věříte, že dokážete zopakovat výkon z loňského roku, ve kterém jste porazili Bulldogs Brno 4:0 na zápasy?

Letos jdeme do play down v naprosto jiné pozici a podle mě si na nás věří naprosto všechny týmy. To je při pohledu na tabulku logické. My ovšem máme s touto částí sezony velké zkušenosti a víme, co můžeme očekávat. Věřím, že to zvládneme.

Co ještě musíte vypilovat před ve vaší hře?

Jednoznačně obranu, dostáváme obrovské množství gólů. Musíme se odrazit od pevné defenzívy. Teď přichází fáze sezony, kdy se nemusí vyhrávat po krásných akcích, ale dřinou a srdíčkem.

Důležitá bude také podpora. Co vzkážete fanouškům?

Rozhodně! Děkujeme moc za veškerou podporu a za krásné návštěvy na domácích zápasech. Letos bohužel moc radosti nepřinášíme, ale budeme moc rádi, když nás ti nejlepší fanoušci v republice podpoří i v nejdůležitější části sezony. (tž, zz)

Pardubice čeká v boji o záchranu tým, s nímž v základní části dvakrát padly. V obou případech to ale byly velice vyrovnané duely, ve kterých dohromady padlo 40 branek! První duel se odehrál venku. Black Angels porazil Pardubice 11:10, a to především díky skvělým výkonům Renčína s Bočkem. Druhé vzájemné utkání mělo pro nás hororový konec. V domácím zápase jsme sice vedli po úvodní dvacetiminutovce 6:0, ale po obrovském zaváhání jsme utkání ztratili v následujících dvou třetinách. Black Angels nakonec divoké utkání vyhráli 10:9.

V boji o záchranu bude velice důležité udržet na uzdě právě Renčína s Bočkem, kteří si ve vzájemných zápasech připsali 16 kanadských bodů. Za zmínku ale stojí i dobré statistiky našich hráčů. Nejlépe si v kanadském bodování v základní části vedli Pakosta, Kourek a Teichman, kteří se dohromady postarali o 82 branek.

Že se dá očekávat vyrovnaná série, dokazuje statistické porovnání obou soupeřů. Oba celky mají shodnou úspěšnost v přesilovkách (34 %), vyrovnaná čísla se týkají také střelby. Srovnání, ve kterém ale soupeř zaostává, je návštěvnost. SOKOLI se i v této sezoně mohou pyšnit nejvyšší průměrnou návštěvností na domácím hřišti, která činí více než 500 diváků na zápas. Právě na skvělé fanoušky bude A-tým spoléhat následující týden, kdy hostí Black Angels na Dašické. Utkání se odehrají 14. a 15. března od 17 hodin.

Komentář trenéra Ladislava Štancla



„Play down je naprosto nová soutěž, kde bude rozhodovat nasazení, disciplína a naprostá oddanost týmu. Hraje se o vše a podle toho to bude na hřišti z obou stran vypadat. V základní části jsme s Black Angels odehráli dva vyrovnané zápasy, ze kterých jsme ale nevytěžili ani bod. I vzhledem k postavení obou týmů v tabulce je favorit série jasný. My ale jdeme do play down s odhlodáním a vírou v úspěch a udržení Superligy v Pardubicích.“