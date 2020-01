Cesty života jsou nevyzpytatelné… Vloni, prakticky na den přesně, slavili historický triumf v Českém poháru, letos pardubický florbalový klub opouští bez fanfár. Jako ti největší vyvrhelové. FILIP KRIGOVSKÝ (24 let) strávil v organizaci patnáct sezon, z toho osm mezi dospělými. DANIEL ŠKEŘÍK (22 let) působil v Sokole osm let z toho šest v prvním týmu.

Důvody nechápeme

Vyřazení z kádru je krajní možností trestu v kolektivním sportu. Co jste provedli?

F.K. Údajně jsme byli naštvaní, na to jaká dělá trenér rozhodnutí a jak se celá sezona odvíjí. Údajně jsme s ním nesouhlasili. Já jsem se s trenérem Štanclem několikrát bavil. Snažil jsem se dozvědět informace ohledně mého herního vytížení. Bylo mi řečeno, že prostoru dostávám tolik, kolik si zasloužím. To jsem respektoval. Má naštvanost hlavně pramenila z toho, že jsme pořád figurovali na posledním místě.

Naštvanost byla na vás jenom vidět, nebo jste ji dávali najevo i slovně?

D.Š. Já jsem neměl primárně problém s tím, že bych nehrál. Byl jsem ale naštvaný z toho, že dostáváme rychty a nic se neděje. Navíc jako bek jsem to nesl špatně.

Jaké bylo vysvětlení, proč jste nehráli?

F.K. Trenér to podával tak, že je to čistě jeho rozhodnutí a že nám nemusí nic vysvětlovat. Nebouřili jsme se a všechna rozhodnutí jsme přijali. Ale ve chvíli, kdy člověk několik zápasů po sobě cítí, že nemá trenérovu důvěru, tak se na něm logicky projeví nespokojenost. Ocenil bych, kdyby se k tomu postavil jako chlap a řekl: Nehraješ, protože na to výkonnostně nemáš…

Nemohl trenér nabývat dojmu, že mu chcete do práce mluvit?

D.Š. Já jsem mu určitě do práce nemluvil. Důvod, kvůli kterým nás vyhodil, byl ten, že jsme byli naštvaní. Pak, že jsme se údajně smáli, když jsme prohrávali. Nebo jsme se bavili, že je naše lajna v kolonce plus minus na nule a prohráváme. To prý začalo vadit spoluhráčům.

Co vám bylo konkrétně kladeno za vinu?

F.K. Podle něj jsme se nepodřídili týmu, nesnažili jsme se mu pomoct a zajímal nás pouze osobní úspěch. Tím jsme měli negativně působit. Za mě je to absolutní nesmysl. Když člověk provozuje kolektivní sport, tak je jasné, že má na prvním místě zájmy týmu.

Filip KrigovskýAutor: Archiv

Měli jste nabourat představu o fungování týmu. Pohledy trenéra a vaše se prý rozcházely. V čem?

D.Š. Nemyslím si, že jsme měli rozdílné pohledy. Naopak já jsem si ho vždy vážil. Před sezonou jsem mu nejvíc věřil a všude prohlašoval, že je to ten nejlepší trenér.

V prohlášení klubu stojí: Postoj jednotlivce má být podřízen týmu. Oni vás vnímali tak, že to nedodržujete?

F.K. Vnímali, že nejsme spokojeni s tím, kolik herního času dostáváme. Přeci ale žádný hráč není spokojen s tím, když se ho většina zápasů týká jenom z poloviny. Potom bezmocně sleduje zbytek zápasu jako divák a nemůže s tím nic dělat.

Vaše vyřazení neměla být reakce na špatné výsledky, ale rozpoložení hráčů. Co si myslíte o této větě?

D.Š. Neuvěřitelná slova. Nechápu, jak jsem mohl až tak špatně působit na tým, že bych musel v průběhu šesté sezony v áčku dostat takovýto trest.

F.K. Náš vyhazov vnímám jako výstrahu pro ostatní kluky. Ve smyslu kdo se ozve, poletí… Měl to být radikální krok a varování pro toho, kdo by chtěl rozbroje. Přitom my žádné nevyvolávali. Dle mého názoru je zatím něco víc.

Jste si vědomi nějaké antipatie mezi vámi a trenérem?

F.K. To jsme bohužel nezjistili. Trenér nám sliboval férové jednání a lidský přístup, nakonec jsme se konkrétní důvod nedozvěděli. Jeho důvody, které uvedl, nikdo z nás stále nechápe. Nikdo z nás nechápe, jak vážné to mělo být porušení pravidel, že nás museli vyhodit.

Trenér si nejdříve musel obhájit rozhodnutí sám před sebou. Potom ho konzultoval s ostatními. Kdo o vás nakonec rozhodoval?

F.K. Trenér nám vysvětlil, že se realizační tým do jednoho shodl. Tedy jeho asistenti Černohorský s Třískalou, fyzioterapeutka Kateřina Levínská a kondiční trenér Petr Mocek. Prý, kdyby někdo nesouhlasil, tak by to neudělal. Nemyslím si, že všichni byli pro udělat radikální krok bez vzájemné diskuze a prostoru ke zlepšení situace. Většina realizačního týmu s námi přitom nespolupracovala po celou dobu průběhu aktuální sezony.

Bavíme se o realizačním týmu, co ale generalita klubu?

D.Š. Z vyšších postů Sokola Pardubice s námi nikdo nic neřešil. Nechali to evidentně na realizačním týmu.

Není s podivem, že se vedení nezabývá tak zásadní věcí?

D.Š. Je to zcela absurdní. Nechápu, že nikdo z vedení nám k tomu nic neřekl.

Rozhodli to za nás!

Snažili jste se obhájit?

R.K. Nenechali nás. Když jsme se před Vánocemi dozvěděli, že jsme na tři týdny vyhozeni z týmu, měli jsme si ujasnit, zdali chceme pokračovat s nastavenými pravidly nebo ne. Další schůzka byla naplánována na 7. ledna. Hned na začátku si vzal úvodní slovo trenér Štancl a oznámil nám, že se rozhodl za nás a že už nás do týmu zpátky nepustí.

S čím jste na schůzku šli?

D.Š. Chtěli jsme se pobavit s trenérem. Zeptat se zcela vážně na mnoho otázek, které jsme si místo užívání Vánoc připravovali. Jenže nám hned sklaplo.

F.K. Mimochodem děkujeme trenérovi za krásné Vánoce. Lépe si to načasovat nemohl… Celé svátky jsme se užírali, co jsme udělali špatně. Připravovali jsme se na schůzku iks hodin a on nás takhle podtrhl. Jeho vysvětlení bylo takové, že bychom už neměli na tým žádný pozitivní vliv. A ještě něco.

Povídejte…

F.K. Zmínil, že sám měl jasno už před Vánocemi. Ale někdo ho zastavil. Bohužel jsme se nedozvěděli kdo. Přitom… Všichni tři jsme šli na schůzku s mnoha otázkami, které jsme si chtěli ujasnit. Ať to dopadlo, jak to dopadlo, pokud člověk funguje v takovéto organizaci, schází se denně a vidí, jak trenér nedokáže s lidmi projednat herní i osobní problémy, tak je něco špatně.

Třetím do party očerněných hráčů je Tomáš Dlesk. Přitom si ho hráči před sezonou zvolili jako kapitána…

D.Š. Ze čtyř kandidátů jsme si vybrali Tomáše. Byl kapitánem do určité doby. Pak se dozvěděl, že mu bude páska odebrána, aby se mohl soustředit jen na své výkony. Funkce ho prý měla svazovat. Když se ale v průběhu zápasu zužovala sestava na dvě lajny, tak už jsme oba věděli, že se bude hrát bez nás.

Dleskovým nástupcem se stal Formánek. Ve vaší kauze se vyjádřil na sociálních sítích, v tom smyslu, že rozhodnutí realizačního týmu přijímá. Co vy na to?

F.K. Radek je můj dlouhodobý kamarád, známe se nejdéle ze všech hráčů v týmu. Jeho postoj, kdy cítil, že musí reagovat z pozice kapitána na názory veřejnosti i rodinných příslušníků, kteří celou situaci moc dobře znali, mě vzhledem k našemu vztahu zklamal. K situaci se nemusel takto vyjadřovat. Věřím, že tímto způsobem naše přátelství neskončí.

Jak na tento krok reagovali vaši spoluhráči?

D.Š. Po schůzce jsme čekali na kluky v kabině, přišel trenér a oznámil jim to. Tak jsme jim popřáli hodně štěstí ve zbytku sezony. Oni zatleskali a my šli…

To se nikdo neozval ani mimo šatnu?

F.K. Hodně mě mrzí, že v době sociálních sítí se sám prakticky nikdo neozval. Pouze pár klukům nebyla tato situace lhostejná. Jinak bylo ticho po pěšině. Chápu, že náš kádr je hodně mladý a kluci jsou rádi za jisté místo, ale i přesto je to podivné, že se hráči více nezajímali.

D.Š. Já jsem si něco řekl se dvěma kamarády, ale s ostatními ne.

Nebyli jste prvními, kdo v letošní sezoně opustil kádr. O odchodu Michala Janečka se ale tolik nemluvilo Proč?

F.K. Nejednalo se o vyhazov, Michal skončil sám. Jeho role v týmu se totiž výrazně změnila. Michal usoudil, že poté co florbalu obětoval hodně, nemá zapotřebí, aby se s ním takto zacházelo.

Jak tomu mám rozumět?

F.K. Několika hráčům se nelíbily změny, které se v týmu udělaly. Z pohledu skupinky služebně starších hráčů jsme se snažili rozvést diskuzi, řekli jsme proto svůj vlastní názor. No a od té doby jakoby se nad námi začala stahovat mračna. Více bych tuto věc nerozváděl.

V týmových sportech, když se nedaří, vyhodí trenéra. Pardubický florbal se ovšem zbavil hned tří hráčů. Nebál se toho, že ho chtějí odstřelit hráči a udělal první krok?

D.Š. To si nemyslím. Dostává se mu velké podpory od vedení. Není na tom tak, že by mohl být každou chvíli odvolaný. Asi má velký potenciál, když si může dovolit vyhodit tři hráče…

Pro toho, kdo neznal okolnosti a přečetl si vyjádření klubu bez reakce druhé strany, vypadáte jako černé ovce týmu. Jak se s tím žije?

F.K. Musím přiznat, že vzhledem k tomu, kolik let každý z nás v organizaci strávil, tak je to příšerné. Zejména ta bezmocnost, protože s tím nemůžeme nic dělat. Ti, kteří jsou do celé věci zasvěceni, ví, že vysvětlení vyhazovu je nesmysl. Vedení i trenér si chtěli jen očistit ruce. Z nás ale udělali jasné viníky problémů.

V klubu jste strávili léta. Jak se s vámi rozloučili?

F.K. Většinou po tak dlouhé době je slušností se s hráči rozloučit a poděkovat jim za odvedené služby. S námi se nikdo neloučil, nepoděkoval.

D.Š. Dostali jsme jen vzkaz, ať vrátíme veškeré vybavení.

Může se toto očernění projevit při hledání budoucího angažmá? Zaznamenali jste ohlasy s ostatních klubů? Má někdo o vás zájem?

D.Š. Tomáš Dlesk odchází k našemu největšímu rivalovi, do Liberce. My jsme nabídky z nejvyšší soutěže nedostali. Také proto, že 15. ledna končilo přestupové období. Máme sice podepsanou smlouvu v Pardubicích ještě na rok, nicméně se nám podařilo vyjednat hostování v první lize. Jinak připouštím, že vyhazov a jeho vysvětlení nás neukazují v dobrém světle.