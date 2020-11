„Za přestup do švédského týmu jsem moc rád. Bude to pro mě nová zkušenost, která už jindy třeba nemusí přijít. Rozhodování bylo samozřejmě ulehčené díky situaci, jaká tady u nás v Česku momentálně je,“ vysvětluje Prix.

Jeho dva zmínění spoluhráči z Pardubic už jsou o krok napřed. Oba již naskočili do ostrého zápasu rezervního týmu Vaxjö Vipers, který hraje třetí nejvyšší soutěž.

„Tato liga je velmi podobná české Superlize. Jsou tu určitě tvrdší souboje, rychlejší střely a rozhodčí nechávají hru hodně plynout. Je to florbal nahoru a dolů, diváky musí rozhodně bavit,“ přibližuje útočník Adam Šmíd.

Premiéra pardubických florbalistů ale nedopadla úplně podle jejich představ.

„Na zápas jsme byli velmi natěšení, nehráli jsme totiž opravdu dlouho. Většinu času jsme v utkání vedli, ale v posledních pěti minutách bohužel soupeř skóre otočil. Bylo to velmi vyrovnaný duel dvou sousedů v tabulce. Nasbírali jsme skvělé zkušenosti,“ hovoří i za kolegu Šmíd.

Právě Martin Haleš, který nastoupil mezi třemi tyčemi, přičichl také ke kulise elitní švédské soutěže. Zatím ještě z pozice náhradníka.

„Naneštěstí se zranil druhý gólman, takže jsem hned do prvního zápasu mohl nakouknout z pozice náhradního brankáře. Atmosféra byla vynikající. Celkově nás tým a celý klub přijal skvěle. Švédi mají tak trochu ze všeho srandičky a vypadá to, jako by jim to bylo jedno, ale když se jde do utkání, tak úplně přepnou a plně se soustředí. Ať už se jedná o přípravu na zápas, rozcvičku nebo samotný zápas. Je velmi zajímavé sledovat všechny hráče, hlavně gólmana Viktora Kastengrena v akci,“ rozplývá se Martin Haleš.