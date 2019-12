Rána za ranou… Pardubičtí florbalisté, kteří měli před víkendovými duely sebevědomí na nule, se dostali na bod mrazu. Ze dvou duelů s přijatelnými soupeři, kdy se hrálo o těch proklamovaných šest bodů, nevytěžili ani jeden. Dnes od 10 hodin mají šanci na reparát. V rámci tzv. School match hostí v enteria areně Liberec. Zápas je primárně pro základní školy z Pardubického kraje, ale pro veřejnost také. Nabitý bude též přestávkový program, ve kterém mohou školáci získat mnoho cen. Za zmínku stojí také úkol pro školáky, kteří měli nakreslit transparent k zápasu.

Zajímavostí víkendových střetů se ukázalo stejné skóre v jedné ze třetin. V České Lípě vstupovaly oba celky za stavu 3:3 do závěrečné periody. Tu domácí ovládli 6:0. Naopak v hale Dašická pardubičtí hráči zcela dominovali v úvodní části, kterou vyhráli 6:0. Přesto to na jakýkoli zisk proti Black Angels nestačilo!

Totální zatmění

Na českolipské palubovce Pardubice třikrát vedly, domácí třikrát vyrovnali. Jako klíčový se ukázal Slaného gól necelou minutu před koncem prostřední části. Domácím po něm narostla křídla a svého soupeře ve třetí dvacetiminutovce smetli ze hřiště. Hostující hráči jim dost k dokonání obratu napomohli. Ze rvavých vlků se totiž přeměnili ve zcela neškodné ovce…

„Bohužel deka, která na nás leží, je čím dál tím tlustší. Odehráli jsme dvě velmi dobré třetiny, ale pak jsme vše pohřbili ve třetí, když jsme byli totálně ustrašení. Máme dva dny na to, abychom doma předvedli konzistentní výkon po celých šedesát minut,“ pravil pardubický kouč Ladislav Štancl.

Šest gólů k dobru!

Dvacet minut. Přesně to byla doba, kdy na ploše haly Dašická panovalo jediné družstvo. Pardubičtí florbalisté hodili krutou prohru z Lípy za hlavu už v autobuse a nedělní podvečer si rozehráli na jedničku třikrát podtrženou. Vězte, že po minutě a půl vedli 2:0 a na konci první třetiny dokonce 6:0. Jenže ani to na rozšíření chabé šestibodové sbírky v Superlize nestačilo. Odevzdaný sok se nastartoval slepenými brankami ve 26. minutě. A do konce prostředního dějství stihl další tři. Zatímco pardubické zbraně mlčely. Do třetí části tak vstupovaly oba celky za stavu 6:5 pro domácí. A zdecimovaná sebedůvěra nevěštila nic dobrého. No a černí Andělé jejich křehké psychiky využili. Domácí sice zvýšili vedení na 7:5, nicméně pak Bílý si srazil míček do vlastní síťky a za chvíli už bylo vyrovnáno. Ještě jednou Sokoli vedli, odpověď pražského týmu však byla okamžitá. A po dalších dvou jejich brankách rozhodnuto.

„Florbal se hraje především pro diváky a pro ně to musel být zajímavý a koukatelný zápas. Pro nás už méně, ale i to ke sportu prostě patří,“ nenašel už sílu více zhodnotit výkon svých svěřenců Ladislav Štancl.

FBC 4CLEAN Česká Lípa – Sokoli Pardubice 9:3⋌

Fakta - branky: 12. Kněžour, 21. Ekl, 40. Slaný (Tichý), 48. Slaný (Tichý), 52. Jansa (Kněžour), 53. Tichý (Novotný), 55. Dzierža (Kněžour), 58. Kněžour (Tichý), 60. Ekl (Jirsa) – 3. Teichman (Savický), 16. P. Pakosta (Šmíd), 37. Savický (Žáček). Třetiny: 1:2, 2:1, 6:0. Pardubice: Haleš (Levínský) – Oubrecht, Dlesk, Škeřík, Slabý, Klein, Prix, Kaluža, Formánek – Petr, Kourek, P. Pakosta – Šmíd, Savický, Žáček – Černý, Krigovský, Bílý – Teichman.

Sokoli Pardubice – Black Angels Praha 9:10

Fakta - branky: 1. Oubrecht, 2. Savický (Žáček), 5. Savický (Žáček), 12. Dlesk (Kourek), 18. Žáček, 20. Savický (Oubrecht), 45. Kaluža (Formánek), 52. Šmíd (P. Pakosta), 58. Savický (Teichman) – 26. Renčín (Boček), 26. Král (Jaroš), 32. Kopecký (Hněvkovský), 32. Hromada (Vaculík), 33. Hanák (Jaroš), 47. vlastní (Bílý), 51. Boček (Ludvík), 53. Hromada (Renčín), 55. Hromada (Renčín), 56. Renčín (Vaculík) ). Třetiny: 6:0, 0:5, 3:5. Pardubice: Levínský (Haleš) – Oubrecht, Kaluža, Dlesk, Škeřík, Slabý, Klein, Formánek – Petr, Kourek, Teichman – P. Pakosta, Šmíd, Savický – Petržela, Žáček, Bílý – Černý, Krigovský.