Vít Drašar, předseda pořádajícího florbalového klubu, kterým jsou Sokoli Pardubice doufá, že atmosféra v hledišti multifunkční haly dotlačí jeho „ovečky“ k důležitému vítězství, kterým by se tým přiblížil k předposlední příčce. Má to ale háček. V sokolském derby hostí Královské Vinohrady, kterým jde o play off.

„V posledních šesti kolech základní části nás čeká pět zápasů se soupeři ze spodní poloviny tabulky. Takže máme reálnou šanci posunout se výš pro nadstavbovou část,“ říká Drašar v rozhovoru pro Deník.

Dlouhodobá spolupráce

Letošní School Match má speciální nádech. Můžete prozradit, o co jde?

Zápas domácích Sokolů Pardubice s hosty ze Sokola Královské Vinohrady je součástí předsletových soutěží. Jedná se o sérii utkání napříč různými sportovními odvětvími, která představují činnost v České obci sokolské. K tomu propagují pořádání 17. ročníku všesokolského sletu, který se v červenci uskuteční v Praze.

Jakým stylem jste se rozhodli slet propagovat?

K běžnému utkání Livesport Superligy jsme připravili doprovodný program. Jeho prvním bodem bude slavnostní zahájení včetně představení hostů z České obce sokolské a seznámení všech přítomných s programem a myšlenkou Všesokolských sletů. V jedné z přestávek mezi třetinami se mohou návštěvníci těšit na ukázku jednoho ze dvanácti sletových vystoupení. Skladba se jmenuje Fitness a zacvičí ji starší žactvo.

Akce je nazvána School Match. Můžete vysvětlit pro neznalé věci?

Jedná se o školní zápas, jak je patrné z anglického označení utkání. To znamená divácké osazenstvo tvoří žáci ze základních škol. Do enteria areny by mělo dorazit kolem 3500 dětí ze třinácti škol.

Vyhlásíte nejdříve School Match a pak sháníte diváky po školách, nebo se vám zástupci „základek“ hlásí sami?

Základní školy s naším klubem spolupracují už delší dobu. Máme navázanou spolupráci, která se opakuje a obnovuje. Z naší strany dochází k oslovení škol se zájmem o návštěvu tohoto speciálního utkání. Následně řešíme pozvánku a seating (místa k sezení) v aréně.

