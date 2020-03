Tatran se aktuálně nachází na sedmém místě tabulky a na svém kontě má 31 bodů. Ani takový bodový zisk mu ale před posledním kolem základní části nezajistil jistotu play off. Poslední dvě kola se totiž Tatran výsledkově i herně trápí. Nejdříve nestačil na loňského vítěze soutěže Vítkovice a poté propadl i proti Ostravě, se kterou padl doma 4:9.

Tým kouče Ladislava Štancla se stále nedokázal výsledkově zvednout. Sokoli brali všechny tři body naposledy v roce 2019, kdy v posledním zápase loňského roku dokázali porazit Panthers Otrokovice, od té doby Východočeši získali pouze bod, a to v zápase s Hattrickem, se kterým padli až v prodloužení.

Zvládnou Sokoli závěrečné kolo vítězně?

Zápas 26. kola Superligy florbalu: Neděle 1. března, 17:00, SH Dašická: SOKOLI Pardubice - Tatran Teka Střešovice

Komentář trenéra Ladislava Štancla: „Pro nás zápas neznamená nic jiného než to, že je to poslední ostrá příprava před nejdůležitější částí sezóny. Chceme věci z tréninků přenést do zápasů, odrazit se od povedených věcí, abychom šli do play down s tím, že je v našich možnostech ho zvládnout. Tomu všichni věříme a podle toho by měl zápas s Tatranem vypadat. Tatran bojuje o play off, my o psychické rozpoložení do play down, takže do toho oba týmy dají opravdu maximum.“