Pojďme však od začátku. Pardubice se v loňském ročníku zachránily, i díky práci trenéra Milana Koubka. Ten se však rozhodl, že v příštím ročníku na lavičce superligového celku již působit nebude. Vedení klubu tak muselo rychle zareagovat. Tým okolo Martina Zozuláka, generálního manažera Sokolů, jmenoval jako nového lodivoda Ladislava Štancla, který již zkušenosti s pardubickým florbalem měl hojné. Na střídačce tohoto tradičního pardubického klubu působil již před dvěma lety, kdy tým dovedl do play off či s ním vyhrál pohár.

„Řekl bych, že jsem v létě přebral úplně jiný tým. Nejen složením, ale i vnitřním nastavením. V uplynulé sezóně kluci Superligu udrželi v úplně poslední možný moment a nabrali extrémní porci zkušeností. Jsem hodně spokojený s tím, jak tým funguje jako celek, jakou roli převzali starší hráči a jakým způsobem je v týmu nastavená komunikace. Na tom budeme určitě stavět,“ říká Štancl.

Několika změn doznal i hráčský kádr pardubických florbalistů. Do týmu se z pražských Bohemians vrátil osmadvacetiletý obránce Marek Ďopan, který v pardubickém dresu odehrál v minulosti 188 zápasů. Tým rovněž doplnili junioři Matouš Sákra s Matyášem Míkem a příležitost dostane také mladík Marek Viterna, který přišel z klubu FBK Jeseník. Naopak s vrcholovým florbalem se po úspěšné záchraně rozloučili Patrik Petr, David Petržela a Michael Smola.

„Tým je určitě zkušenější a já osobně doufám, že i sebevědomější a odvážnější. Bohužel ale nevstupujeme do sezony v kompletním složení, protože Vojta Rusín se stále dostává z těžké operace kolena a na srpnovém Czech Openu se bohužel zranil i Honza Savický, což je pro nás citelná ztráta. Nějaký čas budeme postrádat také třetího gólmana Karla Aubuse, ale věřím, že ostatní je dokáží nahradit a chopí se své šance,“ doplňuje Ladislav Štancl.

Sokoli Pardubice 2022/2023Zdroj: SOKOLI Pardubice

Cíl je jasný

Pardubický klub vstupuje do sezony s naprosto jasným cílem: vyhnout se barážovým pozicím a hrát play off.

„S týmem jsme si nastavili, že naším cílem do sezóny je být nejhůře na desáté příčce a postoupit tak do předkola play off. To je umístění, na které budeme cílit jako na minimum a bude to pro nás znamenat splnění mise a základního cíle. Jdeme do toho s tím, že víme, že je to v našich silách, ale zároveň s velkou pokorou,“ vyhlašuje cíle pardubický trenér.

Závěr loňské sezony se nesl v pozitivním duchu, byť barážové boje byly náročné. Hráči se totiž mohli spolehnout na naplněnou halu Dašická, která je táhla za jednotlivými vítězstvími, a s tím spojenou záchranou.

„Pro mě osobně byl závěr posledního zápasu sezony proti Buldokům jedním z nejlepších zážitků kariéry. Všichni v týmu jsme cítili, jak nás celá hala žene za záchranou, a vidět naše rodiny, kamarády a zároveň všechny členy klubu jak stojí při nás, bylo fantastické. Všem těm lidem teď chceme jejich důvěru vrátit a já věřím, že to bude stát za to,“ říká nový pardubický kapitán Jakub Burian.

První zápas odehrají Sokoli na půdě nováčka z Karlových Varů, a to již tuto neděli.

„Začátek pro nás bude opravdu extrémně těžký a důležitý. Už první zápas ve Varech je tím, který potřebujeme nutně zvládnout, abychom udělali úvodní malý krůček na naší společné cestě. Pro Vary to bude první superligový zápas, bude pravděpodobně plná hala, takže to opravdu nebude nic jednoduchého,“ říká na závěr hlavní lodivod Sokolů Ladislav Štancl.

Jaké je soupiska Sokolů?

Brankáři: Martin Haleš (2001), Karel Aubus (2000), Matěj Denemark (2003). Hráči: Vojtěch Kaluža (2000), Přemek Pakosta (1998), Martin Zozulák (1987), Marek Viterna (2002), Jiří Kohoutek (2001), Lukáš Kučera (2002), Ivo Teichman (1991), Jan Nezval (2004), David Žáček (1999), Lukáš Slabý (1999), Vojtěch Klein (1997), Adam Šmíd (2001), Lukáš Prix (1999), Petr Křinka (2004), Jan Savický (1998), Jakub Burian "C" (1992), Matyáš Mík (2003), Vojtěch Rusin (2003), Marek Ďopan (1993), Petr Černý (1999), Matouš Sákra (2003). Realizační tým: Hlavní trenér Ladislav Štancl, Asistent trenéra Milan Randa, Kondiční trenér Ondřej Almaši, Fyzioterapeutka Kateřina Levínská, Trenér brankařů Jakub Víšek, Psycholog Jakub Stejskal.

Východočeši ve florbalových soutěžích

LIVESPORT SUPERLIGA: Elitní česká soutěž čítá opět čtrnáct účastníků, po základní části postoupí top šestka přímo do čtvrtfinále, další čtyři celky si zahraje před kolo play off a čtyři nejhorší družstva čeká play down o udržení.

EXTRALIGA ŽENY. O východočeskou stopu v nejvyšší dámské soutěži se v novém ročníku opět postarají hráčky z Jičína, tentokrát pod názvem Finance Novák FBK Jičín. Ve dvanáctičlenné sestavě bude největším lákadlem postup do čtvrtfinále play off. Svoji cestu mistrovským ročníkem zahájí jičínské florbalistky v sobotu 10. září na hřišti FBC Liberec.

NÁRODNÍ LIGA MUŽI. Hned trojnásobné zastoupení bude mír region ve třetí nejvyšší české soutěži. A mohlo být ještě početnější, to by však Svitavy nesměly na jaře sestoupit do divize. Celý trojlístek bude hrát skupinu Západ: Florbal Primátor Náchod přivítá na úvod Čelákovice, FBC Hradec Králové hostí Rudnou a TJ Sokol Jaroměř hraje v Praze s Panthers.

DIVIZE MUŽI: Ve skupině D se představí celkem šest východočeských celků a jejich víkendový program pro úvodní kolo je následující: FBC Letohrad vyzve sestoupivší FbK TJ Svitavy, Florbal Litomyšl hraje s nováčkem FBC Skuteč, FTC Vysoké Mýto začíná v Blansku a FbK Orlicko-Třebovsko vyrukuje proti Hornets Brno FBC ZŠ Horní.

1. LIGA ŽENY. A ještě druhá nejvyšší soutěž žen. V její východní skupině se představí i florbalistky IBK Hradec Králové, Orel Rtyně a FBC Dobruška.