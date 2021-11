Marná byla v uplynulém období snaha pardubických florbalistů posunout se z chvostu superligového pořadí. Ať hráli proti favoritovi z Vítkovic nebo svému přímému konkurentovi z Brna, výsledek byl pokaždé stejný: porážka. Pokračovaly rovněž další celostátní florbalové soutěže.

Přestože to podle výsledku nevypadá, tak v zápase s Vítkovicemi to dlouho vypadalo na drama, ve 43. minutě snižoval Rusin na 1:2 a a zdálo se, že Sokoli budou proti jasnému favoritovi usilovat o překvapení. Jenže hned za čtyři sekundy po tomto kontaktním gólu inkasovali potřetí a potom se na několik minut jejich hra úplně rozsypala, což kvalitní soupeř využil a ze snů o nečekaných bodech byl další debakl. Ve svátečním podvečeru se pardubický celek vydal do Brna. Domácí Hattrick na tom před utkáním nebyl v superlize o moc lépe a podle toho utkání vypadalo. Hrálo se hodně opatrně, s důrazem na defenzivu, oba rivalové si byli vědomi důležitosti zápasu. I tak to byli domácí, kteří tahali za delší konec. Jejich vedení 3:1 sice v čase 57:36 korigoval Teichman, ale k ničemu dalšímu se hosté nedostali a po dvanácté v sezoně odešli z utkání bez bodu. V sobotu se pokusí svoji nelichotivou bilanci vylepšit na půdě desátých Otrokovic (19:00).