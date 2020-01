Ještě před startem této série došlo na čistku v pardubické kabině. Klub ukončil spolupráci s triem Tomáš Dlesk (od začátku sezony do listopadu kapitán), Filip Krigovský a Daniel Škeřík.

„Bohužel i takováto nekomfortní rozhodnutí patří ke sportu a k týmovému zvlášť. Máme nastavenou nějakou představu, jak chceme, aby hráči v týmu fungovali a jak by vše mělo vypadat. Ale v tomto případě se naše pohledy rozcházely, “ vysvětluje pardubický trenér Ladislav Štancl.

Všichni tři hráči byli postaveni mimo trénink již před Vánocemi.

„To, jak tým funguje, se pozná právě v krizových situacích jako je ta, kterou si nyní procházíme. No a pokud není vše v pořádku, je pak zodpovědností nás, realizačního týmu, jak budeme nastalou situaci řešit. Vzhledem k tomu, že z našeho pohledu momentálně tým nefunguje, jak by měl, rozhodli jsme se přistoupit k takto radikálnímu řešení,“ podotýká.

„Postoj jednotlivce musí být v našem kolektivním sportu podřazen celému týmu a ve prospěch týmu, což jsme u těchto hráčů nevnímali. Je zcela zásadní říct, že vyřazení hráčů není v žádném případě reakce pouze na špatné výsledky. Je to reakce na rozpoložení těchto konkrétních hráčů, jejich vliv na tým a vůbec režim fungování v kontextu celého hráčského i realizačního týmu,“ dodává.

Rozhodnutí o ukončení spolupráce s několika lidmi najednou, je jedno z nejnepříjemnějších vůbec. A je vcelku jedno jestli se jedná o pracovní, či sportovní proces.

„Pro mě osobně je celá tato situace nejtěžší, kterou jsem zatím musel ve své dosavadní trenérské kariéře řešit. Nejdříve jsem si musel rozhodnutí obhájit sám před sebou. Ale nejdůležitější pro mě je fakt, že jsme se na tom shodli v celém realizačním týmu a jsme v tomto jednotní,“ kvituje Štancl.

Tímto počinem v klubu deklarují, že na individuální „výstřelky“ není místo.

„Ano, vysíláme další jasný signál o tom, jak s týmem chceme pracovat, jak mají hráči fungovat a jaké jsou pro nás priority v tom, aby tým doopravdy vnitřně dobře fungoval“ říká. .

„Vzhledem k výsledkům a postavení v tabulce všichni víme, co nás po základní části čeká. A proto je nyní extrémně důležité vyladit nejen formu, ale především náladu a celkový charakter týmu. V play down totiž rozhoduje jednota a soudržnost týmu, která se pak promítne i do výkonů na hřišti,“ myslí s předstihem na kritickou fázi sezony Ladislav Štancl.

První zkouška čeká jeho svěřence dnes od 17 hodin před televizními kamerami.

„Na Vinohradech to bude opravdu velmi těžký zápas, protože domácí se pohybují na hranici play off. Musíme se vyvarovat jakéhokoliv chvilkového výpadku. SKV má zkušené a kreativní hráče, na které si budeme muset dát pozor. Naopak chceme být efektivní do útoku. Pak máme šanci přivézt body,“ burcuje Ladislav Štancl.