Jak se povedla první třetina, tak ta druhá byla tragická. Hosté nejprve snížili zásluhou Procházky. Na 2:3 následně snížil Gartner, kterému přihrával jeho bratr. V samotném závěru druhého dějství otočili skóre na 4:3 Pergler a Horák.

Ještě hůře to s domácími vypadalo v úvodu třetí třetiny. Vinohrady totiž opět skórovaly, když se podruhé v zápase prosadil Horák. Trenéru Štanclovi ale v třetí třetině vyšel famózní tah. Sokoli šli do šesti a po dvou brankách Ďopana srovnali a dotáhli utkání do prodloužení. V něm diváci žádnou branku neviděli a muselo se tak rozhodovat v samostatných nájezdech. Ty zvládly lépe Pardubice a doma tak uhlídaly důležité dva body v cestě za poklidnou záchranou.

Sokoli Pardubice - TJ Sokol Královské Vinohrady 6:5 (3:0, 0:4, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Machatý (Zozulák), 12. Žáček (Křinka), 15. A. Šmíd (Prix), 59. Ďopan (J. Burian), 60. Ďopan (A. Šmíd), rozh. náj. Prix – 21. Ja. Procházka (O. Stuchlík), 37. T. Gärtner (D. Gärtner), 38. Pergler (Kužel), 40. M. Horák (T. Gärtner), 45. M. Horák (D. Gärtner). Sestava Pardubic: Denemark (Haleš) – Prix, Kohoutek, Ďopan, Slabý, Nezval, Kaluža, Šimák – Machatý, Zozulák, A. Šmíd, J. Burian, Žáček, Křinka, Klein, Černý.

Druhý domácí zápas již nevyšel podle představ. Konkrétně po první třetině prohrávali Sokoli již 2:5. Ve druhé části se stav ještě zhoršil a Mladá Boleslav náhle vedla 11:2. V poslední části základní hrací doby se dohrávalo již za jasného výsledku pro hosty. Ti navýšili skóre na konečných 14 branek a domácí pouze korigovali výsledek jednou brankou.

Sokoli Pardubice - Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav 3:14 (2:5, 0:6, 1:3)

Branky a nahrávky: 16. M. Bína (Žáček), 19. Zozulák (A. Šmíd), 41. Zozulák (Prix) – 3. Zoufalý (Korych), 11. Tomašík (Suchánek), 14. Natov (Tomašík), 19. Tomašík (TS), 20. Pěnička (Zoufalý), 24. D. Beneš (Tomašík), 29. Sládek (Tomašík), 31. Pěnička (Zoufalý), 32. D. Šebek (Zakonov), 33. Hemerka (Natov), 39. Suchánek (Sládek), 46. Tomašík (Zakonov), 50. Pěnička, 59. Gašparík (Zakonov).