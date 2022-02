Nadstavbová část florbalové Livesport Superligy byla zahájena. Jsou týmy, které v sezoně předváděly konstantně vyrovnané výkony. Díky tomu v současnosti hrají play off a záchranářské boje se jich netýkají. To není příběh pardubických hráčů. Ti si musí své místo vybojovat v play down. První dva zápasy jsou odehrané a Sokoly čeká náročná řehole.

Hrůzný začátek série

Jak už to tak bývá, tak první utkání série je takové poznávací a oba týmy se spíše rozkoukávají. Výjimkou byl první zápas mezi Sokoli Pardubice a TJ Sokol Královské Vinohrady. Od prvních minut si Pardubice chtěly upřít vedení na svoji stranu. V první třetině si svěřenci trenéra Koubka vytvořili náskok dvou branek. Ten si taktéž udrželi během celé druhé dvacetiminutovky.

Třetí dějství ale bylo v režii hráčů z Vinohrad. Nejdříve dokázal, po přesné střele do levého rohu branky, vyrovnat Pergler. Ve vzduchu bylo i nadále cítit vyrovnání a hráči Pardubic pomalu ztráceli dech. Vyrovnání přišlo pět minut před koncem, když se po přihrávce Olivera Golda trefil Vojtěch Klápa. Další branku do konce základní hrací doby nikdo nepřidal a utkání šlo do prodloužení.

V bonusové části se dlouho nikdo nemohl trefit. Pomalu a jistě tak směřoval zápas do samostatných nájezdů. Domácí fanoušky, ale rozesmutnil v 69. minutě vinohradský útočník Procházka. Ten dovršil obrat hostů a připsal svému týmu první vítězství v sérii play down.

Na podruhé zlepšení

Po prvním prohraném utkání v play down potřebovali domácí zabrat a zvítězit. Zlepšení tentokrát přišlo především v druhé části utkání. Na rozdíl totiž od sobotního střetnutí, kdy pardubičtí Sokoli měli povedený start a po deseti minutách vedli rozdílem dvou branek, tak v neděli byla situace jiná.

V první třetině si Pardubičtí zažili studenou sprchu. Během dvou minut totiž prohrávali rozdílem dvou branek díky přesným střelám Kopeckého. Sokoli tak museli dotahovat. Obrat přišel po trefě Petržely a dvou brankách Kučery.

Ve druhé části domácí navýšili náskok na rozdíl dvou přesných tref, díky Teichmanovi a Zozulákovi. Náskok se jim podařilo udržet až do konce druhého dějství.

Třetí perioda byla spíše takovou povinností. Na pardubických hráčích byl vidět vylepšený výkon oproti prvnímu střetnutí s hráči z Vinohrad. Svěřenci trenéra Koubka padali do střel a nevypustili jediný souboj. Za záda brankaře hostů se v poslední dvacetiminutovce trefil ještě Žáček. Na straně Vinohrad dovršil hattrick Kopecký, který pouze korigoval výsledek přesně minutu před koncem utkání.

Tři formace zabraly

Díky vítězství v druhém zápasu Pardubice srovnaly ne příliš dobře rozjetou sérii play down a do Prahy odjedou za vyrovnaného stavu. Zlepšeného výkonu si vážil i trenér domácích. „Myslím si, že v prvním utkání nás svazovala nervozita. Ve druhém jsme již hráli v klidu o čemž svědčí i výsledek utkání. Díky změně na tři formace jsme navíc měli více sil v závěru utkání a dokázali jsme si výsledek pohlídat,“ hodnotí rozdíl v utkáních trenér domácích Sokolů Milan Koubek a dodává: „Hráči padali do střel, bojovali o každý kus palubovky, což je správně. Takto se hrají velké zápasy v play off či baráži. V dalších utkáních na půdě Vinohrad se nám již vrátí Adam Šmíd. Je to náš klíčový hráč a jsme rádi, že nám pomůže.“

Příští utkání čeká Sokoly již v sobotu od devatenácti hodin na půdě Sokolů Královské Vinohrady. Tam se rozhodne o dalším směřování Pardubic v play down.

1. zápas: Sokoli Pardubice – TJ Sokol Královské Vinohrady 2:3p (2:0, 0:0, 0:2; 0:1) Branky: 1. Nezval, 9. Smola – 46. Pergler, 55. Klapa. Sestava Pardubic: Haleš, Aubus – Kaluža, Petr, Pakosta, Kučera, Teichman, Nezval, Slabý, Klein, Prix, Savický, Petržela, Burian, Smola, Žáček, Černý

2. zápas: Sokoli Pardubice – TJ Sokol Královské Vinohrady 6:4 (3:2, 2:1, 1:2). Branky: 1. Petržela, 4. Kučera, 18. Kučera, 23. Teichman, 26. Zozulák, 55. Žáček – 1. Kopecký, 2. Kopecký, 40. Pergler, 59. Kopecký. Sestava Pardubic: Haleš, Aubus – Kaluža, Petr, Pakosta, Kučera, Teichman, Nezval, Slabý, Klein, Prix, Savický, Petržela, Smola, Žáček, Černý

Další utkání: Sobota, 5. 3, 19:00, hala SKV a Neděle 6. 3, 17:30, hala SKV