Pardubické výhry by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Vždyť za šestadvacet kol Sokoli nasbírali pouze čtyři. Daleko důležitější fází ale pro ně bude play down.

Derniéru základní části si odbyli před vlastními diváky. Přivítali Střešovice, které usilovaly o udržení se v elitní osmičce. Hosté neponechali v hale Dašická nic náhodě. Potřebný klid jim dodali slepené branky v úvodní třetině.

Zkraje druhé už vedli o tři góly. Domácí vykřesali naději v poslední minutě prostředního dějství, hned za sedm vteřin však český florbalový gigant odpověděl. Sokoli ještě jednou snížili, za stavu 2:4 potom sáhli ke hře bez brankáře, kterou ukončil pátý gól v jejich síti. „Pro nás to byla opravdu dobrá prověrka před nadcházejícím play down, kde budou všechny týmy hrát o vše tak jako dnes Tatran. Střešovicím gratuluji k postupu do play off. Nám začíná nová soutěž, vše ostatní už je teď minulostí,“ připomíná pardubický trenér Ladislav Štancl známou pravdu, která platí po základní části.

Jeho svěřenci narazí v prvním kole play down na nováčka letošní sezony Black Angels Praha. Tomu unikla přímá záchrana kvůli horší vzájemné bilanci s Ostravou. První dva zápasy se hrají o tomto víkendu v hlavním městě. V případě vítězství v této sérii hrané na čtyři vítězství si zahrají Superligu také příští sezoně. V opačné variantě na ně čeká přetahovaná s jedním z dvojice Česká Lípa – Hattrick Brno. Nešťastník z této série sestupuje, šťastnější si zahraje o bytí a nebytí v nejvyšší soutěži s finalistou první ligy.(zz)

Sokoli Pardubice – Tatran Teka Střešovice 2:5⋌



Fakta – branky: 40. Prix, 51. Teichman (Zozulák) – 6. Meliš (Langer), 7. Pánek (Novák), 22. Havlas (Brautferger), 40. Brautferger (Sládeček), 60. Kolísko (Meliš). Rozhodčí: Bališ – Varga. Vyloučení: 4:2, navíc Langer (S) 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 305. Třetiny: 0:2, 1:2, 1:1. Pardubice: Haleš – Oubrecht, Prix, Bílý, Formánek, Klein, Kaluža – Pakosta, Savický, Černý, Zozulák, Teichman, Šmíd, Petržela, Kučera, Žáček, Kourek, Slabý.

FLORBALOVÁ SUPERLIGA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

1. Mladá Boleslav 26 24 1 0 1 216:72 74

2. Vítkovice 26 19 2 2 3 182:116 63

3. Chodov 26 17 2 3 4 204:130 58

4. Sparta Praha 26 13 6 1 6 148:119 52

5. FbŠ Bohemians 26 15 0 3 8 185:148 48

6. Střešovice 26 10 1 2 13 143:165 34

7. Otrokovice 26 8 3 3 12 125:156 33

8. Královské Vinohrady 26 7 4 2 13 124:155 31

9. Liberec 26 7 5 0 14 147:166 31

10. Ostrava 26 9 0 2 15 140:158 29

11. Black Angels 26 8 1 3 14 156:202 29

12. Česká Lípa 26 7 1 5 13 146:187 28

13. Hattrick Brno 26 5 3 2 16 110:161 23

14. Pardubice 26 4 0 1 21 129:220 13