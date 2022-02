Vítěz série si zajistí setrvání v nejvyšší soutěži pro příští sezonu, na poraženého čeká další série s neúspěšným z druhé dvojice play down (Česká Lípa – Hattrick Brno). V ní půjde o to, kdo sestoupí přímo a koho čeká baráž. Na to ale Sokoli nemyslí, ti chtějí mít klid hned po zápolení s týmem z Královských Vinohrad. „Zápasy v play down mají velký náboj, spoustu soubojů a emocí. Maximální nasazení, koncentrace a odhodlání jsou základními pilíři úspěchu,“ vyjádřil se kapitán Přemek Pakosta.