Osmé kolo příiš nezměnilo na postavení pardubických florbalistů v Livesport superlize. Sokoli prohráli již sedmý zápas v řadě a v tabulce jsou na předposledním místě se třemi body. Pardubice narazily v osmém kole na Vinohrady a v sokolském derby prohrály 3:6.

ilustrační foto | Foto: Sokoli Pardubice

Livesport Superliga, 8. kolo: TJ Sokol Královské Vinohrady – Sokoli Pardubice 6:3 (1:0, 1:1, 4:2) Branky Pardubic: 32. Polis (Prix), 53. Prix (Polis), 58. Pakosta (Polis). Sestava Sokolů: Denemark, Haleš – Polis, Hurt, Pakosta, Nezval, Žáček, Klein, Prix, Křinka, Škoda, Zajíček, Drba, Smola, Černý, Kaluža, Šimák, Bína, Zajíček

Oba týmy, které si byly vědomy důležitosti tohoto utkání, vstoupily do zápasu velmi opatrně. Na první branku čekali diváci v Rieger aréně až do desáté minuty. Vinohradský Keller se nejlépe zorientoval v předbrankovém prostoru a poslal míček za Denemarkova záda. Sokoli měli velký problém dostat se do dobře zorganizované obrany Vinohrad a vystřelit na branku. Důkazem toho byly pouhé dvě střely v první periodě.

Prvním úspěšným střelcem ve druhé třetině byl pardubický Ralfs Polis. Ten při odloženém vyloučení Vinohrad nepohrdl nahrávkou od kapitána Prixe a střelou z první překonal Křepelku. Vše nasvědčovalo tomu, že do třetí periody se půjde za stavu 1:1, avšak v čase 39:31 se nechal vyloučit Kaluža a o 14 vteřin později využil přesilovou hru domácích Daniel Gärtner, který tak vrátil "eskávé" zpět vedení.

Start závěrečné třetiny vyšel lépe Vinohradům. Hned po 23 vteřinách proměnil rychlý protiútok Pergler a rázem to bylo 3:1. Přesně o čtyři minuty později to vypadalo s pardubickými nadějemi na zisk bodů ještě hůře. Bratři Gärtnerovi si vyměnili několik přihrávek ve velkém brankovišti a Daniel bez problému vstřelil čtvrtou branku Vinohrad. Sokoli nebyli nadále schopni se na delší dobu usadit v útočném pásmu SKV a pomoci si jednoduchou hrou. Ta naopak vycházela soupeři. Spolupráce bratří Gärtnerů opět nesla své ovoce v čase 47:02, kdy se Daniel opět prosadil z prostoru před Denemarkem - 5:1. Jiskřičku naděje vykřesal v 53. minutě kapitán Prix, který dalekonosnou střelou snížil na 5:2. A když o pět minut později vstřelil třetí branku Pardubic Pakosta, tak bylo zaděláno na pořádné drama. Závěrečnou hru v šesti ale Sokoli nezvládli, inkasovali do prázdné branky a ze hřiště SKV se tak po prohře 3:6 vrátili s prázdnou.

(web Sokoli Pardubice)