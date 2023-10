Poslední kapka. Pardubičtí florbalisté o víkendu schytali nejvyšší debakl v historii klubu, když na domácí palubovce prohráli 2:22 s Mladou Boleslaví. Po tomto hrůzostrašném výkonu se rozhodl u týmu skončit hlavní trenér Ladislav Štancl. Sokoli se tak ve čtvrtek postaví Chomutovu pod taktovkou generálního manažera Martina Zozuláka a dosavadního asistenta Tomáše Faltejska.

Ladislav Štancl (vlevo) skončil na lavičce pardubických florbalistů. | Foto: Sokoli Pardubice

Debakl, který ještě Pardubice nezažily. Sokoli se o víkendu postavili největšímu favoritovi na zisk titulu v Livesport Superlize. Proti našlapané Mladé Boleslavi, kde hraje spoustu reprezentantů, prohráli 2:22.

Jediné dvě branky domácího celku dokázali vstřelit Ralfs Polis. Za zmínku stojí, že Pardubice už v první třetině prohrávaly neuvěřitelným výsledkem 0:9.

Pro trenéra Ladislava Štancla to byla poslední kapka. Po osmi prohrách v řadě se rozhodl na tuto funkci rezignovat. Tým tak dosavadně přebral jeho asistent Tomáš Faltejsek a generální manažer Martin Zozulák.

Ladislav Štancl se na lavičce superligových Pardubic poprvé objevil v sezóně 2017/2018, kdy přebral otěže po trenéru Koubkovi, který se velkou měrou podepsal pod historicky první účast pardubických florbalistů v play-off. V následující sezóně dokázal Štancl se svým týmem postoupit do finále Poháru České pojišťovny, ve kterém Pardubice porazily Liberec a získaly tak svou první klubovou trofej. Celkově odtrénoval Štancl na superligové lavičce 151 zápasů.

"V situaci, ve které se nacházíme, je evidentní, že tým potřebuje jakýkoliv impuls a novou energii k tomu, aby se odrazil ode dna. Vstup do sezóny se nepodařil a na psychice i herním projevu týmu to bylo čím dál více znát. Hlavní zodpovědnost leží na mně. Některé kluky trénuji nepřetržitě několik let a i toto mohlo mít vliv na určitý stereotyp, který pak brzdí dynamiku práce, která je potřeba. Věřím, že krok, který jsem se rozhodl udělat, týmu pomůže, probudí ho a kluci na hřišti budou mít potřebnou energii a nasazení s novým vedením týmu. Ve sportu to tak často chodí a já si přeju, aby tomu tak bylo i tentokrát," komentuje svůj konec na pardubické střídačce Ladislav Štancl.

"Láďa po sobotní ostudné porážce s Mladou Boleslaví rezignoval na pozici hlavního trenéra A týmu. Ve spojení s předchozími výsledky a herním projevem, který neodpovídá našim představám, jsme jeho rezignaci přijali. Láďovi bych chtěl touto cestou poděkovat za všechny roky strávené u našeho elitního týmu. Práce, kterou zde odvedl je podle mého názoru velká, psychicky strašně náročná a velmi nedoceněná. Proto mu přeji, aby hlavně našel energii do další práce, kterou u nás bude dále odvádět jako šéftrenér klubu. Nového trenéra v tuto chvíli hledáme a pro toto přechodné období jsem tým převzal já společně se současným asistentem Tomášem Faltejskem," přidává svůj komentář k celé situaci generální manažer klubu Martin Zozulák.