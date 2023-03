Tak takový vstup do série play down si pardubičtí florbalisté nepředstavovali ani v těch nejhorších snech. Díky lepšímu postavení v tabulce začali Sokoli sérii s Otrokovicemi na domácí půdě. Pardubice ale v obou zápasech tahaly za kratší konec a obě střetnutí prohrály.

Pardubičtí florbalisté doma nestačili na Otrokovice a v sérii prohrávají 0:2. | Foto: Sokoli Pardubice

Zdroj: Youtube/Sokoli Pardubice

První zápas na Dašické začal poměrně opatrně. Byť byli Sokoli více na míčku v úvodních minutách, tak to byli ale oni, kdo inkasovali. Grich s Červenkou se oba prosadili a hosté rázem vedli dvoubrankovým rozdílem. Za Pardubice snížil po Šmídově přihrávce Zozulák.

Ve druhé části už to začalo být více divoké. Domácí kupili chybu za chybou a podle toho také vypadalo skóre. Otrokovice zapsaly hned pět branek. Za domácí reagoval na nepříznivý výsledek pouze Teichman z přesilové hry. Po nepovedené druhé třetině šli domácí do kabiny s pětibrankovým mankem.

I přes vysokou ztrátu ale pardubický tým neztratil naděje a hnal se za vyrovnáním. Stíhací jízdu započal Pakosta, na nějž záhy navázali Zozulák s Prixem. Osm vteřin po brance Prixe se ale opět prosadily Otrokovice a rázem byl rozdíl opět tříbrankový.

Následně ale započal velkou jízdu Adam Šmíd. Pouhé tři minuty a třicet dva vteřin mu totiž stačily ke skórování tří branek, navíc všech z kategorie výstavních a v Pardubicích vše směřovalo k prodloužení.

Do prodloužení vstupovali rozhodně lépe rozpoloženi domácí, kteří dokázali smazat obrovskou ztrátu, v prodloužení je to ale vždy vabank. Šance vidělo 280 fantastických fanoušků na Dašické na obou stranách, brankáři byli ale úspěšní, pokračovalo se tedy do nájezdů. Výborné výkony brankářů pokračovaly i v dovednostních činnostech, zmar a bída střelců probíhala dlouhých jedenáct nájezdů. Prvním úspěšným střelcem byl v šesté sérii František Vykopal, který přisoudil první bod v sérii Otrokovicím.

Play-down Livesport Superligy, 1. zápas: Sokoli Pardubice – PSG Panthers Otrokovice 8:9n (1:2,1:5,6:1;0:0;0:1)

Branky Pardubic: 18. Zozulák, 27. Teichman, 41. Pakosta, 45. Zozulák, 50. Prix, 53. Šmíd, 54. Šmíd, 56. Šmíd. Sestava Sokolů: Haleš, Denemark – Burian, Prix, Pakosta, Šmíd, Zozulák, Ďopan, Slabý, Žáček, Kučera, Teichman, Šimák, Kaluža, Kohoutek, Machatý, Bína, Křinka, Nezval, Puchner.

Zdroj: Sokoli Pardubice

Nepovedená stíhací jízda

Zdroj: Sokoli Pardubice

Téměř identický vývoj jako u prvního zápasu, měl i ten druhý. Hosté šli zásluhou svého kapitána Nehily a Ležatky do dvoubrankového vedení. Na to stihl zareagovat jednou brankou Šmíd.

Taktická bitva pokračovala i dál a dalších šestnáct minut nebylo na palubovce v hale Dašická moc k vidění. Poté ale Otrokovice opět uděřily, když se prosadil Zapletal. Když už to vypadalo, že Sokoli přečkají druhou část s dvoubrankovým mankem, tak Haleše překonal z nulového úhlu Šefčík.

Dotahování se tentokrát ve třetí části nekonalo. Hned osmnáct vteřin po začátku poslední části základní hrací doby se střelecky prosadil Nehila. Pardubice se ale nevzdaly a zavelely k obratu. Po brankách Zozuláka, Šmída a Pakosty byl rozdíl pouze jednobrankový, ale v závěrečných minutách Otrokovice dvakrát udeřily do prázdné brány. Pardubice tak prohrály i druhý domácí zápas v play down.

Play-down Livesport Superligy, 1. kolo, 2. zápas: Sokoli Pardubice – PSG Panthers Otrokovice 4:7 (1:2,0:2,3:3)

Branky Pardubic: 12. Adam Šmíd, 48. Martin Zozulák, 49. Adam Šmíd, 56. Přemek Pakosta. Sestava Sokolů: Haleš, Denemark – Burian, Prix, Pakosta, Šmíd, Zozulák, Ďopan, Slabý, Žáček, Kučera, Teichman, Šimák, Kaluža, Kohoutek, Machatý, Bína, Křinka, Nezval, Puchner.

Zdroj: Sokoli Pardubice