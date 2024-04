Sokoli míří do baráže. Nad budoucností A týmu však visí otazník

Úkol splněn. Pardubičtí florbalisté zvládli i pátý zápas 2. kola série play down proti Butchis po výsledku 10:4 a míří do baráže o setrvání v Livesport Superlize. Nad působením Sokolů v nejvyšší florbalové soutěži však visí jeden veliký otazník. Kdo to vlastně bude hrát? V klubu plánuje skončit hned několik hráčů včetně současného trenéra Martina Zozuláka kvůli rozbrojům s vedením klubu.

Byť se pardubičtí florbalisté neztotožňují s novým vedením klubu, tak na palubovce nechávají vše a bojují za Superligu. | Video: klub