V úvodních minutách to vůbec nevypadalo, že by Pardubice měly odjet z palubovky lídra s přídělem. Již v první minutě se totiž prosadil Žáček a poslal Východočechy do těsného vedení.

To Pardubicím vydrželo až do sedmé minuty, kdy k obratu zavelel Kreysa. Po jeho brance se spustila smršť a Střešovice přidaly další tři.

V závěru první části se na pardubické straně prosadil ještě Sákra a stanovil výsledek první třetiny 4:2.

Od druhého dějství se jednalo už o zápas jednoho mužstva. Superligový lídr během dalších dvaceti minut nasázel za záda Martina Haleše šest branek a stanovil výsledek 10:2.

Divácky nejzajímavější třetina tak skončila pro Pardubice tragicky.

Poslední část základní hrací doby již byla v poklidnějším režimu. Na straně Sokolů se střelecky prosadil Machatý po asistenci Žáčka, který byl po právu vyhlášen nejlepším hráčem hostů. Střešovice přidaly tři branky. Skóre na tabuli se tedy zastavilo na čísle 13:3.

Východočeši tak natáhli šňůru proher na číslo deset a v tabulce Livesport Superligy se topí na předposledním dvanáctém místě.

