„Hráli jsme moc opatrně, nedařilo se nám v koncovce. Vinohrady byly výrazně efektivnější než my,“ shrnul šestý a, jak se ukázalo, rozhodující duel kouč Sokolů Milan Koubek. „Celá série byla vyrovnaná, diváci viděli všechno, co k play down patří. Bohužel pro nás měla šťastnější konec pro soupeře,“ dodal pardubický kormidelník.

Nešlo to celou sezonu a nešlo to ani v play down. Svitavy padají do divize