Již od první třetiny bylo zřejmé, jak se zápas bude vyvíjet. Chodov otevřel skóre ve čtvrté minutě a následně přidal do hvizdu i další dvě trefy. Ve druhé části pokračoval bezzubý výkon domácích potvrzený čtyřmi obdrženými góly z holí florbalistů hostí.

V úvodu třetí části se Pardubice lehce probraly a vsítily dva góly, ale Chodov třemi brankami jen potvrdil svoji vysokou výhru a stanovil tak konečné skóre 2:10.

„Kdo ten zápas viděl, tak ani nepotřebuje hodnocení. Podali jsme jeden z nejhorších výkonů v sezoně. Mrzí mě, že jsme ty body Chodovu před zaplněnou halou vyloženě odevzdali naším vstupem do zápasu, koncentrací i energií. Musíme si to vyhodnotit, čím to bylo a musíme se připravit na další zápas," říká trenér Pardubic, Ladislav Štancl.

LIVESPORT SUPERLIGA 13. kolo: Sokoli Pardubice – FAT PIPE Chodov (0:3,2:4,0:3). Branky: 31. Žáček (Kučera), 36. Kučera (Ďopan) – 4. Slunečko (Vávra), 12. Ondrušek (Slunečko), 15. Matoušek (Skřivánek), 24. Ondrušek (Vošta), 26. Vávra (Ondrušek), 29. Skřivánek (Kafka), 40. Matoušek (Vošta), 42. Skřivánek (Kafka), 44. Bauer (Slunečko), 57. Votava ( Bauer). Sestava SOKOLŮ: Denemark, Haleš – Burian, Nezval, Křinka, Šmíd, Zozulák, Slabý, Ďopan, Kučera, Žáček, Teichman, Prix, Šimák, Viterna, Sákra, Černý, Machatý, Kohoutek, Kaluža

Zdroj: Youtube