Z mrtvých vstání. Pardubičtí florbalisté dostali v domácím dvojzápase pořádnou facku od Otrokovic, když oba duely prohráli. Východočeši však na nepovedené zápasy dali zapomenout a jako hostující tým dvakrát u soupeře vyhráli a sérii srovnali na 2:2. Především čtvrtý společný zápas nabídl neuvěřitelnou podívanou a Sokoli otočili výsledek ve svůj prospěch po neuvěřitelném obratu. Získat matchball v sérii budou moct svěřenci trenéra Štancla již dnes od 18.00 na domácí půdě v hale Dašická.

Sokoli zvládli oba zápasy na půdě Otrokovic a vyrovnali sérii play down na 2:2. | Foto: FB/Panthers Otrokovice

Jako úplně jiný tým vstoupily Pardubice do dvojzápasu na půdě Otrokovic. Sokoli zvládli výborně vstup do utkání a po necelých čtyřech minutách vedli dvoubrankovým rozdílem. Po dobu dalších minut úvodní třetiny se hrálo spíše opatrně a Pardubice si hlídaly svůj náskok. Ruch vnesl do hry až Ivo Teichman, který byl faulován a bylo nařízeno trestné střílení. To s velkou grácií proměnil nejzkušenější borec Martin Zozulák a poslal svůj tým do tříbrankového vedení.

Druhá a třetí třetina již byla vyrovnaná a oba týmy se prosadily shodně. Ve druhé části otevřel brankový účet Kučera a zapsal tak první trefu v sérii play down. Reakce domácích však přišla záhy a první branku Otrokovic vsítil Ležatka.

Vítězství ve třetí části pečetili Prix s Pakostou. Domácí sice dva góly taktéž zaznamenali, ale na konečném výsledku to nic nezměnilo a Pardubice vybojovaly první důležité vítězství v sérii.

PSG Panthers Otrokovice – Sokoli Pardubice 3:6 (0:3,1:1,2:2)

Branky Pardubic: 00:15 Adam Šmíd, 03:25 Lukáš Prix, 14:54 Martin Zozulák, 28:18 Lukáš Kučera, 40:07 Lukáš Prix, 59:30 Přemek Pakosta. Sestava Pardubic: Denemark, Haleš – Burian, Prix, Zozulák, Šmíd, Pakosta, Bína, Savický, Žáček, Šimák, Ďopan, Slabý, Nezval, Kučera, Teichman, Křinka, Kaluža, Kohoutek.

Zdroj: Youtube Otrokovice

Obrat z říše snů

Úvod druhého utkání nezastihl Pardubice v nejlepším rozpoložení. To Otrokovice se naopak ponaučily a šly do rychlého dvoubrankového vedení. Sokoli se ale do zápasu vrátili proměněným trestným střílením z hole odborníka na tuhle disciplínu Martina Zozuláka a vyrovnávající trefu v samotném závěru úvodního dějství vsítil Jan Savický, jenž se vrátil po dlouhé době do zápasu.

Ve druhé třetině byl na hřišti pouze jeden tým. Tím byli domácí, kteří postupně navyšovali skóre. Ve druhé třetině se trefili hned třikrát a dostali se do komfortního vedení. Malátný výkon pardubického týmu pokračoval až do třetí třetiny, když se v její polovině trefil v další přesilové hře Nehila, naděje Sokolů na úspěch byla již mizivá.

Zázrak ale nakonec přišel. Dlouhých deset minut před koncem utkání zavelel lodivod Pardubic k odvolání brankáře a tahle taktika vyšla téměř ihned, když naději vykřesal Kučera. Na rozdíl dvou branek snižoval čtyři minuty před koncem opět Kučera a začalo se blýskat na lepší časy.

Čas ale bylo to poslední co pardubičtí florbalisté měli. Nutno říct, že takový obrat by se dal zapsat do florbalových dějin. Třináct vteřin před závěrečným hvizdem snížil na rozdíl jedné branky Teichman. Sokoli po dalším buly hned vyrazili do útoku a pět vteřin před koncem základní hrácí doby srovnal Žáček a vypukla tak obrovská euforie na pardubické lavičce.

Hosté byli ve velkém laufu a vítěznou trefu vsítil v prodloužení Adam Šmíd a rozhodl o druhém vítězství z napívanové série play down mezi Otrokovicemi a Pardubicemi. Série je tedy vyrovnaná a pokračovat se bude opět na palubovce v Pardubicích. Sokoli se představí již dnes od 18.00 a budou chtít vybojovat matchball.

PSG Panthers Otrokovice – SOKOLI Pardubice 6:7p (2:2,3:0,1:4;0:1)

Branky Pardubic: 13:52 Martin Zozulák, 14:24 Jan Savický, 51:24 Lukáš Kučera, 56:06 Lukáš Kučera, 59:47 Ivo Teichman, 59:52 David Žáček, 62:59 Adam Šmíd. Sestava Pardubic: Denemark, Haleš – Burian, Prix, Zozulák, Šmíd, Pakosta, Bína, Savický, Žáček, Šimák, Ďopan, Slabý, Nezval, Kučera, Teichman, Křinka, Kaluža, Kohoutek.

Zdroj: Youtube Otrokovice