Do vedení poslal Sokoly matador Martin Zozulák. To však bylo z pardubické strany vše. Do konce utkání se prosazovali už jenom hráči Startu a první utkání tak Pardubice prohrály 1:3.

Ve druhém utkání se perníkáři střetli s nováčkem Livesport Superligy - Karlovými Vary. Tým kapitána Buriana dal zapomenout na ne příliš povedený výkon z prvního "mače" a celý zápas měl pod kontrolou.

Po výsledku 11:2 a hattricku Přemka Pakosty se tým trenéra Štancla příjemně naladil na následující hrací den a také na první kolo Livesport Superligy, ve kterém se právě tyto dva týmy potkají.

Postupová matematika byla před závěrečným kláním ve skupině proti lotyšskému FS Masters jasná. Pokud Sokoli vyhrají, neskončí hůře než na 2. místě. Zápas plný zvratů, kde nebylo nouze o tvrdé souboje a vyhrocené situace ovládli pardubičtí, když 68 vteřin před koncem vstřelil gól na 4:3 ve hře bez brankáře Adam Šmíd.

O postup do semifinále se pardubičtí florbalisté utkali s kanonýry z Kladna. Výborný týmový výkon, kvalitní obranná činnost a koncentrovaná hra po celých čtyřicet minut měla za výsledek další výhru o gól, tentokrát 3:2.

Do sobotního semifinálového souboje proti vítězi skupiny A - švédskému týmu RIG Umea IBF - šli pardubičtí s velkým odhodláním a zároveň pokorou, neboť švédský tým, který tvořili mladíci ročníku 2004 až 2006, se po dobu celého turnaje prezentoval "nejflorbalověji" ze všech týmů.

Skóre zápasu otevřel skvěle hrající Gabriel Kohonen, který se celkově umístil na 3. místě v turnajové produktivitě. To však nenechalo v klidu Ivo Teichmana, který se po skvělé spolupráci s Martinem Halešem prosadil v oslabení. O minutu a půl později ale vrátil vedení soupeři Äse a když o další tři minuty zvyšoval již na 3:1 znovu Kohonen, tak to nevypadalo s pardubickými vůbec dobře.

Ve 14. minutě však snižoval na 2:3 Adam Šmíd a společně s Přemkem Pakostou dokonali obrat ve skóre, neboť druhý jmenovaný se prosadil dvakrát během 73 vteřin. Euforii z otočky však zhatil Ulrikson, který povedenou trefou upravil skóre na 4:4. V poslední minutě prvního poločasu se švédové prosadily ještě jednou a vedli tak po úvodní dvacetiminutovce 5:4.

Ve druhém poločase začali bohužel Sokolů vytvářet zbytečné ztráty, které soupeř nekompromisně trestal a tak v 9. minutě druhé dvaceminutovky vedla UMEA již 8:4. Jiskřičku naděje vykřesal sedm minut před koncem Lukáš Kučera, který se trefil přesně do víka. Nicméně švédští šikulové neponechali nic náhodě a gólem na 9:4 definitivně pohřbili šance Pardubic na postup do finále. Ke konci utkání upravil skóre na konečných 5:9 z pardubického pohledu Kučera.

Vzhledem k tomu, že utkání o 3. místo se nehrálo, obdrželi pardubičtí hráči automaticky bronzové medaile. (Milan Randa)

Hodnocení hlavního trenéra Ládi Štancla: "Turnaj pro nás splnil účel, se kterým jsme sem přijeli. Odehráli jsme kvalitní zápasy, které nás prověřili a zároveň nám ukázali, na čem dál pracovat. Teď je jenom potřeba přenést věci, které se úplně nedařily do tréninků a začít na nich pracovat ještě víc, tak abychom je do začátku sezóny odstranili."