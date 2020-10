Liga v zemi Tří korunek je jednou z nejlepších na celém světě. A v ní, přesněji řečeno ve Växjö Vipers, se mohou nově ukázat dva pardubičtí hráči. Brankář Martin Haleš a útočník Adam Šmíd. Zatím budou s áčkem pouze trénovat a hrát za rezervní tým.

ZAČNOU S REZERVOU

Pardubický florbal zažívá další velký průlom v dějinách klubu. Haleš a Šmíd jako první Sokoli v historii klubu přestupují do švédské nejvyšší soutěže s názvem SSL

„Stejně jako ostatní české superligové kluby jsme chtěli využít současné situace v naší zemi a pokusit se domluvit našim hráčům zajímavé zahraniční angažmá. Poptal jsem několik klubů, se kterými jsem tuto možnost diskutoval. Nakonec jsme se finálně domluvili s Växjö Vipers,“ prozradil detaily pardubický generální manažer Martin Zozulák.

Tento dynamicky se rozvíjející sport momentálně nemá v zemi v srdci Evropy na růžích ustláno. A situace se jen tak nezmění.

„Neznamená to ale, že bychom zaháleli a hokejky ležely v koutě. Áčko trénuje v individuálním režimu. Dva z našich borců teď navíc míří do kolébky florbalu. Do doby, než se u nás obnoví tréninky a soutěže, přestupují Adam Šmíd a Martin Haleš do Švédska. Ve Växjö budou trénovat s mužským áčkem. Zápasy si kluci užijí také. Budou sice nastupovat za rezervní tým, ale i tam naberou velké herní zkušenosti,“ má jasno office manager klubu Milan Randa, který dodává:

„Kdykoliv se může stát, že si je vytáhne trenér Johan Schönbeck, velká florbalová persona a mimo jiné bývalý kouč švýcarských celků Tigers Langnau a Wiler Ersigen na zápasy áčka“

ŠVÉDSKÁ VLAŠŤOVKA

Växjö leží na jihu Švédska a místní florbalový klub byl založen v roce 1998. V sezoně 2016/2017 si Vipers zahráli švédské superfinále proti Falunu. Loni byli Vipers ve SLL na devátém místě, rok před tím skončili šestí.

„Växjö patří za jejich přístup k celé věci obrovské poděkování a jsem rád, že tak můžeme registrovat první klubový přestup do švédské nejvyšší soutěže. Jsem přesvědčen, že to pro Adama i Martina bude další obrovský krok v jejich kariéře. Zároveň to osobně vnímám jako skvělou životní příležitost pro oba kluky a rozhodně lepší variantu, než trávit další dny a týdny se zákazem vycházení a dalšími životními omezeními,“ připomíná GM Martin Zozulák. (zz)

Co na to říkají doma i v zahraničí

MARTIN HALEŠ, brankář: „Těším se hrozně moc. Věřím že to bude neskutečná zkušenost. Jak po florbalové stránce, tak po té životní. Těším se, až okusím švédský florbal a veškerou atmosféru kolem. Největší respekt mám asi z řeči, protože moje angličtina není na nejlepší úrovni. Ale také ze všeho kolem, vše bude nové a neznámé. Věřím, že mi to ale pomůže v další kariéře.“

ADAM ŠMÍD, útočník: „Jsem opravdu rád, že se nakonec přestup podařilo domluvit, protože tady nemůžeme společně trénovat ani hrát. Jsem plný očekávání a nemůžu se dočkat nových florbalových zkušeností, protože švédská liga je úplně jinde. Mimo florbal se asi nejvíc se těším na město, jídlo a také Švédky.“

JOHAN SCHÖNBECK, hlavní kouč Växjö Vipers: „Martina Haleše jsme již nějakou dobu sledovali. Byl to extrémně důležitý hráč juniorského výběru na mistrovství světa, když čeští mladíci porazili naše mladíky. Několika švédským hráčům Martin určitě způsobil noční můry. Jsme si jistí, že čas, který Martin stráví u nás v klubu, ho neskutečně posune vpřed. Nabere spoustu zkušeností při našich trénincích a bude se o něj starat náš trenér brankářů Klas Skoglund. Adam Šmíd je velký útočný talent. I pro něj to zcela jistě bude velmi důležitý krok v začátku jeho florbalové kariéry.“

ERIK ESKILS, sportovní manažer Vaxjö Vipers: „Vzhledem k tomu, že česká liga momentálně stojí, poohlíželi jsme se po českých hráčích, kteří by zapadli do našeho současného týmu. Byli jsme v kontaktu se sportovními manažery většiny klubů, a nakonec jsme mimo jiné vybrali i Martina Haleše s Adamem Šmídem z klubu SOKOLI Pardubice. Momentálně potřebujeme třetího brankáře do našeho superligového týmu a mladého talentovaného útočníka pro náš záložní tým. Jsme tedy přesvědčení, že to bude plodná spolupráce mezi kluby i s hráči.“