Začátek snů v podání pardubických Sokolů. Důležitá výhra a důležitý výkon

Start jako z partesu! Pardubičtí florbalisté otevřeli novou superligovou sezonu senzačně a odvezli si plný ranec bodů z palubovky pražských Black Angels. Pro mladý celek, který do soutěže vstupuje bez nejúdernějších hráčů uplynulého ročníku, to je vítané povzbuzení a pořádná dávka sebevědomí do dalších kol.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: Sokoli Pardubice