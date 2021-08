ROZHOVOR/Velké derby v České fotbalové lize FK Pardubice - TJ Sokol Živanice je na programu v neděli v 10.15 hodin. O motivaci mají postaráno oba celky. Potká se totiž sposuta kamarádů. KOlegialita však půjdou stranou. Takže chlapi, nemluvte do vaření svým drahým polovičkám a vyrazte Pod Vinici!

Česká fotbalová liga, skupina B: FK Pardubice B - TJ Sokol Živanice. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Nezlobte, teď nemohu mluvit. Jsem v Praze na svazu. Děláme totiž před derby ještě jednoho hráče. Tak začal rozhovor s živanickým sekretářem Michalem Buriánkem, který pamatuje plodná léta v klubu nedělního protivníka, tedy v FK Pardubice. Krajní obránce zdaleka není v Živanicích sám. Z bývalých pardubických hráčů by se dala poskládat celá jedenáctka. Pravda, někteří by museli opustit své naučené posty. Á propos tím novým hráčem je Jan Nikodem. Ano, i on působil na opačné straně barikády…