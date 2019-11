Vítězství si připsala také rezerva Hradce Králové díky bleskové trefě posily z A mužstva Jakubu Šípkovi. Živanice naopak padly s posíleným béčkem Mladé Boleslavi na penalty.

Chlumec n. C. - Ústí n. O. 3:0

Fakta – branky: 48. Čáp, 57. Bastin, 78. T. Labík. Rozhodčí: Ulrich. ŽK: 1:4. ČK: 1:1 (69. Špidlen – 62. J. Chleboun). Diváci: 357. Poločas: 0:0. FK Chlumec nad Cidlinou: Dunda – Špidlen, Havel (85. Sedláček), Kopáč, Trávníček – Koubek – Veselka (67. Novotný), Korba (87. J. Labík), Čáp (89. J. Kučera), T. Labík (79. Žahourek) – Bastin. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: J. Krátký – Grepl (61. Pazdera), Skalický, J. Chleboun, Langer – Špatenka, Souček, Falta, Habrman (74. M. Krátký) – Nágl (87. Pinkava), Vaňous (61. Mayer).

Živanice - Mladá Boleslav B 0:0, pen. 3:4

Fakta – rozhodčí: Hányš. ŽK: 2:3. Diváci: 140. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Staněk, Vyšehrad, Polák – Hundák (46. D. Pánek), Herzán, Gorol (46. Motyčka), Nikodem – Petrus (65. Gašpar), Štěpánek (87. Chocholatý).

Pardubice B - Teplice B 1:2

Fakta – branky: 51. Park – 28. Radosta, 38. Mustafić. Rozhodčí: Vyhnanovský. ŽK: 1:1. Diváci: 65. Poločas: 0:2. FK Pardubice B: Hrnčíř – Rambousek (46. Outrata), Zukal, Čihák, Sláma – Park (86. Šplíchal), Jiroutek, Mužík, Zelenka (81. Sytko) – Lee, Kepl (77. Řezníček).

Hradec Králové B - Velvary 1:0

Fakta – branka: 3. J. Šípek. Rozhodčí: Grimm. Bez karet. Diváci: 250. Poločas: 1:0. FC Hradec Králové B: Brát – Nemšovský, Plašil, Locker – Kopečný, Vobejda, Sokol (80. Ptáček), Štěrba (66. Langr), Kadlec – Šípek, Bičiště (85. Vítek).

Další výsledky – 12. kolo: Zbuzany – Přepeře 0:2, Dukla Praha B – Bohemians B 0:5, Brozany – Liberec B 1:0, Zápy – Jablonec nad Nisou B 1:3.

Tabulka:

1. Zápy 12 8 1 1 2 29:17 27

2. Jablonec B 12 8 1 1 2 24:16 27

3. Živanice 12 7 1 2 2 25:16 25

4. Chlumec n. C. 12 7 0 1 4 25:19 22

5. Hradec Král. B 12 5 1 3 3 17:11 20

6. Zbuzany 12 5 1 3 3 24:21 20

7. Ml. Boleslav B 12 4 3 1 4 27:19 19

8. Bohemians B 12 5 1 1 5 29:24 18

9. Přepeře 12 6 0 0 6 23:20 18

10. Ústí nad Orlicí 12 6 0 0 6 16:22 18

11. Velvary 12 4 2 1 5 17:16 17

12. Dukla Praha B 12 5 0 1 6 26:30 16

13. Pardubice B 12 4 2 0 6 21:25 16

14. Liberec B 12 3 1 0 8 16:27 11

15. Teplice B 12 1 2 1 8 16:34 8

16. Brozany 12 2 0 0 10 9:27 6

Oliva: Cizinci hráli výborně

Jan Kraus, trenér Chlumce: „V první půli nebyla hra podle našich představ, přizpůsobili jsme se hostům, kteří nikam nespěchali. O přestávce jsem týmu domluvil a po změně stran už to bylo o něčem jiném. Praktikovali jsme svoji hru a zaslouženě vyhráli 3:0.“

Vladimír Chudý, trenér Ústí: „První poločas jsme odehráli velice slušně, měli jsme hned z kraje utkání stoprocentní gólovou šanci, bohužel ji nevyužili. Bohužel jsme totálně nezvládli úvod druhé půle, kdy jsme chybovali a dostali gól z přímého kopu. Pak nám byl zbytečně vyloučen hráč, dostali jsme druhý gól a bylo prakticky po utkání. Trochu nám svitla naděje, když soupeř šel také do deseti, ale další rychlý gól po naší zbytečné ztrátě rozhodl o konečném nelichotivém výsledku.“

Roman Oliva, trenér Živanic: „Boleslavské béčko přijelo kvalitně doplněné o hráče áčka. Měli na soupisce osm cizinců, kteří byli fotbaloví a hráli výborně. Museli jsme hodně bojovat a být velice disciplinovaní. Bod za nasazení a snahu si zasloužíme. Byl to první soupeř na podzim, který nás přehrával. Mezi třemi tyčemi nás podržel Frydrych. Mrzet nás může to, že jsme nedotáhli ke gólu alespoň jeden ze samostatných úniků. V takovémto střetnutí to byla nutnost.“

Karel Krejčík, trenér Hradce B: „Soupeř se prezentoval výkonem nebéčkových mančaftů. Měli jsme lepší první půli. V úvodu nás poslal do vedení Kuba Šípek. Pak jsme měli minimálně dvě šance, kdy jsme to měli navýšit, ale nestalo se. A přišel náš typický druhý poločas. Nedali jsme šanci a až do konce se báli o výsledek. Ale uhráli jsme to, takže spokojenost. Je to další krok k tomu, abychom byli ve vrchní části tabulky. Teď bychom potřebovali něco získat v závěrečných třech podzimních kolech. Naše složení bylo ovlivněné situací v áčku, nicméně jsem rád, že kluci nám pomohli.“

Kamil Řezníček, trenér Pardubic B: „Nebyli jsme fotbalově horší, ale bohužel jsme opět připustili soupeři náskok v podobě dvou gólů a poté jsme začali honit výsledek. Do konce duelu se nám již vyrovnat nepodařilo, proto se zrodila naše prohra.“