/FOTOGALERIE/ Za pět minut dvanáct. I když situace možná byla ještě horší. Spíše za vteřinu dvanáct. Fotbalisté Živanic dotáhli záchranu do úspěšného konce až v posledních sekundách zápasu proti rezervě Pardubic. Svěřenci trenéra Olivy doma tahali za kratší konec téměř celý zápas. Vše se v lepší obrátilo až v průběhu druhé půle. Hrdinou domácího celku se stal především David Knespl. Ten nejprve v 70. minutě vyrovnal a v samotném závěru rozhodl o těsném vítězství svého celku. Oba zástupci Pardubického kraje v ČFL tak dotáhli záchranu do úspěšného konce, a pokud se něco nestane, tak je budeme v třetí nejvyšší fotbalové soutěži vídat i v příští sezoně.

Živaničtí fotbalisté zvládli otočku s rezervou Pardubic a slaví záchranu v ČFL. | Foto: David Haan

Míč je kulatý, to ví každý fanoušek, hráč i trenér fotbalu. Možná i proto všichni máme tuhle hru rádi. Své o tom ví živaničtí fotbalisté. V domácím utkání proti rezervě Pardubic potřebovali bodovat. Vůbec to tak ale v první půli nevypadalo. Již zachráněné Pardubice totiž vlétly do utkání v nevídaném tempu a po brankách Vobejdy a Brdičky vedly v 26. minutě už 2:0. Tento stav vydržel až do konce poločasu a s Živanicemi to nevypadalo moc dobře.

Druhá půle ze strany domácího celku už byla jiná písnička. K obratu zavelel David Pánek v 62. minutě, když dorážel hlavičku svého spoluhráče. Pak již přišla one man show Davida Knespla. Nejprve v 70. minutě zúročil důraz ve vápně Pardubic a vítěznou trefu vstítil v samotném závěru, když si našel míč po rohovém kopu. Za zmínku stojí také fakt, že Pardubice B dohrávaly v deseti od 72. minuty, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučený Jarkovský.

TJ Sokol Živanice - FK Pardubice B 3:2 (2:0)

Branky: 62. Pánek D., 70. Knespl, 90. Knespl – 16. Vobejda, 26. Brdička. ŽK: 34. Pánek F. (ZIV), 88. Langr (ZIV) – 34. Miláček (PCB), 59. Jarkovský (PCB), 72. Jarkovský (PCB). ČK: 0:1 (Jarkovský po 2. ŽK). Rozhodčí: Nedvěd – Kolátor, Krupka. Diváci: 250. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Pánek F., Svoboda (54. Knespl), Vobejda, Buriánek, Nikodem, Polák, Václavek, Langr (C), Pánek D. (85. Kakrda), Kopecký. FK Pardubice B: Šimůnek – Kirchner, Vencl (C), Hanč, Hrnčíř, Jarkovský, Šimek (65. Jeník), Štichauer, Brdička, Miláček, Sedláček (65. Kraj).

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "Do zápasu jsme vstoupili naprosto katastrofálně a do 25. minuty jsme zaslouženě prohrávali 0:2. Poté jsme ale zvýšili aktivitu a začali se dostávat do šancí. Ve druhé půli jsme tři příležitosti využili a nakonec zvítězili. Objektivně ale musíme přiznat, že by zápasu slušela spíše remíza."

Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a celý první poločas jsme byli jednoznačně lepším týmem. Vstřelili jsme dvě branky a několik dalších příležitostí jsme nevyužili. Soupeř v druhém poločase zvýšil aktivitu. Hodně se tlačil do pokutového území, kdy nás pak sestřelil třemi brankami. Určitě by utkání slušela remíza, jelikož poslední branka byla velmi šťastná, ale pro nás to bohužel skončilo gólem a těsnou prohrou."