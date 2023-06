Jednačtyřicetiletý kouč si mohl do pokynů před zápasy připravit věty typu: Hodíme tě do vody a plav! Co plav, nezachraňuj jen sebe, ale celý tým! Tou nejlepší fotbalovou školou si prošli mladíci v pardubickém béčku. Zkoušku v podobě udržení soutěže přetavili v získané zkušenosti.

Pavel Němeček byl na tři zápasy dočasným hlavním trenérem A týmu FK Pardubice.Zdroj: Radek Klier

Zaplaťpánbůh na obou frontách

Stejně jako A tým jste se zachraňovali prakticky celou sezonu. Bylo to velice náročné na psychiku i pro hráče v béčku, nebo se to tak nehrotí?

Nevím, jestli záchrana áčka úplně souvisí s naším týmem. Samozřejmě je otázkou, když nám šel někdo pomoct, tak do jaké míry mohl mít v hlavách, že se zároveň zachraňuje i první tým. Nevím, jestli to mělo vliv na jejich hru, ale je to asi jediná věc, která nás mohla zasáhnout.

Nicméně. Celý klub byl pod tlakem ze dvou možných katastrofických scénářů. Ten první byl: áčko nesmělo spadnout nejen kvůli novému stadionu a hladu po fotbale, ale hlavně kvůli mládeži. Co vy na to jako její znalec?

Určitě, by byla škoda, kdyby A tým spadl. Hlavně v tom, že by mohlo být vnímání veřejnosti směrem k mládeži jiné. Mohlo by to způsobit také odliv některých hráčů. Naštěstí se tak nestalo a my můžeme jet v zaběhlých kolejích.

Ten druhý scénář: béčko nesmělo spadnout, protože při záchraně áčka by byl rozdíl mezi oběma kolektivy už tři soutěže. Kvalita divize by nevytížené hráče prvního týmu nikam neposunula. Souhlasíte?

Záchrana béčka je jednoznačně super. Divize totiž svoji úroveň změnila směrem k horšímu. Třetí liga, přesněji řečeno naše skupina, tím, že byla hodně vyrovnaná, je pro mladé kluky hned po dorostenecké kategorii velkým přínosem. A takový zápas proti Žižkovu nám nastavil zrcadlo, na čem ještě musíme zapracovat. Abychom opravdu mohli vychovávat hráče pro nejvyšší soutěž.

Jedním z úkolů béčka je zapracovávat do sestavy mladé hráče. Jenže to není obyčejný test ale rovnou vhození do vody, když se jejich tým zachraňuje. Jak to bylo složité?

Někteří kluci už si boji o záchranu prošli, protože pomáhali rezervnímu týmu už v loňském roce. Musím říct, že byl také velký rozdíl mezi podzimní a jarní části. Hráči si už na situaci zvykli. Pravda, bodů jsme tolik nezískali, ale herně to bylo obstojné. Kluci se snažili, poctivě pracovali. Chyběla nám ale zkušenost vepředu. Když navážu na otázku, tak v té vodě plavali velmi dobře.

Výhodou záložních týmů je to, že mohou sáhnout do áčka pro posily. Jak jste tedy sahali do prvního týmu, který potřeboval každou nohu?

Primárně to nebylo o tom, že bychom sahali do áčka, abychom se zachránili v ČFL. Více hráčů nám přišlo pomoct v pár zápasech. Spíše se u nás někteří kluci rozehrávali po zranění. No a někteří chtěli jít hrát sami od sebe, protože měli v prvním týmu malé vytížení.

Není jednoduché zachraňovat oba dospělé týmy na dvou frontách, notabene, když áčko má jasnou prioritu, viďte?

Spíše je to obtížné pro vedení klubu. Protože tady se každý trenér orientuje na svůj tým. Pochopitelně vnímá, co se děje okolo. O tom jsme se s kolegy hodně bavili. Pro všechny v klubu to bylo samozřejmě psychicky náročné, ale zaplaťpánbůh to dopadlo dobře.

Daří se a neposouváte se…