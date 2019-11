Trenér ROMAN OLIVA (na snímku) může být, a také je, se třetím místem navýsost spokojený.

SOKOL ŽIVANICE: 3. místo, 29 bodů, skóre 29:20

Jak byste v kostce zhodnotil podzimní část?

Podzim jsme měli vydařený. V prvních deseti kolech jsme dosahovali výborných výsledků. Potom přišel bodový útlum, když jsme třikrát prohráli, z toho dvakrát na penalty. S béčky, která byla kvalitně posílena. Teplice jsme navíc chytli v reprezentační pauze. Boleslav nás jako jediný tým přehrála. Zápas jsme dotáhli alespoň k penaltám. V Jablonci jsme prohráli 2:3 po vyrovnaném průběhu. Jediná hořkost, která nás potkala, bylo utkání s Přepeřemi. V takovém složení v jakém přijely, nemůžeme zaváhat.

Traduje se, že druhá sezona bývá těžší než ta nováčkovská. Vy jste ale nepsané pravidlo postavili na hlavu. Je vidět, že jste se v ČFL již aklimatizovali, je tomu tak?

Problémy jsme měli jenom vloni na podzim. Na rychlejší i agresivnější soutěž jsme si zvykali déle. Nicméně na jaře jsme už podávali dobré výkony a v dílčí tabulce skončili čtvrtí. Letos na podzim sklízíme ovoce hlavně za vydařenou zimní přípravu. Nemohu ani opomenout tu letní a doplnění kádru. Přišli Frydrych s Langrem, kteří mančaft hodně zkvalitnili.

Ono srovnávat loňský a letošní ročník je zkreslující. Vždyť startovní pole se z poloviny obměnilo. Je to jiné?

Samozřejmě. Obsazení je jiné. Béčka jsou živelnější, rychlejší. Ligové rezervy mají obrovský potenciál a velký výběr hráčů. Jdou rychlostním směrem. Volí mladé, šikovné hráče, kteří to umí s balonem. Pro nás to byla změna a podle mě jsme na podzim odehráli více kvalitnějších zápasů než vloni.

Chcete tím říct, že juniorky zvedly konkurenci v ČFL?

Jsem přesvědčen, že soutěž rozšířením o béčka zesílila.

V minulé sezoně jste absolvovali, k některým zápasům, dlouhé štreky. Jak jste přivítali fakt, že už nemusíte na západ nebo jih Čech?

Dojezdnost je pro nás vcelku výhodná. Nikam jsme nejeli déle než dvě hodiny. Takže je to jistá úleva, že netrávíme celý den na cestách.

Jak hodně ovlivnil váš celkový výsledek mimořádný začátek soutěže?

Začátek je vždy důležitý. V prvních čtyřech kolech jsme získali plný počet bodů. Cenným skalpem byla penaltová výhra se Zápy. Od toho úvodu se odvíjel celý podzim.

V prvních dvou domácích kolech jste navíc doháněli poločasové manko. V takových případech se vždy ukáže charakter mužstva. Nemohl být i toto impuls pro zvýšení sebevědomí?

Určitě. Nicméně si nebojím říct, že to byla otázka času, kdy vyrovnáme, nebo vstřelíme vítěznou branku. Byli jsme totiž hodně aktivní a soupeře přehrávali. I po fyzické stránce. Dojížděli jsme na neproměňování šancí.

Živanická sestava, zejména zadní kvarteto, byla vesměs ustálená. To se hned pracuje trenérovi lépe, co říkáte?

Ze začátku nám chyběl jeden stoper, a tak jsme stavěli do obrany Ondru Herzána. Odehrál tam sice výborné zápasy, ovšem chyběl nám v záloze. Vše se vyřešilo příchodem Vyšehrada. Až na jeden případ jsme měli obrannou čtveřici ustálenou, což je logicky výhoda.

Co byste vypíchl na vaší hře?

K fotbalovosti jsme přidali více bojovnosti. Musím také zdůraznit slovo parta. V Živanicích byla vždy výborná. Mančaft drží pospolu a od toho se odvíjí i výkony na hřišti. Co více si přát?

Jak už to chodívá, zalité sluncem vše nebylo. Co vám naopak vadilo?

Zmíněné využívání šancí. To je bolest, která nás trápí po celé dosavadní účinkování v ČFL. Dali jsme 29 branek. V součtu všech týmů to není špatné číslo, ale já bych očekával víc. Těch příležitostí jsme si vypracovali hodně. Zápasy, které jsme měli dohrávat v klidu, byly otevřené až do posledních okamžiků. A zbytečně jsme se nervovali. Na tomhle neduhu musíme nejvíc zapracovat. Kluci musí zvýšit důraz před bránou soupeře a přidat víc rozvahy.

V osmi domácích duelech jste zaznamenali pouze čtrnáct branek, přitom v tom prvním hned pět.

A v jednom ještě čtyři. Takže nám na zbývajících šest zápasů zbývá jen pět gólů. Přitom těch šancí jsme fakt zahodili mraky. Je v tom trochu i lajdáctví.

Jak se vám dívalo na tabulku, když Živanice jednu dobu vedly ČFL?

Pochopitelně to byl příjemný pohled. Nicméně jsem tušil, že to nemůže vydržet. Celý podzim jsme hráli prakticky ve třinácti lidech. Dalo se předpokládat, že přijde útlum. Zrovna v období, kdy nás čekala posílená béčka. Mrzí mě, že ze dvanácti bodů jsme udělali jen tři. To nás srazilo z nejvyšších pozic na třetí místo.

V loňské sezoně jste několikrát žehrali na výkony rozhodčích. Jak rozhodují letos?

Problém se vyskytl ve dvou, třech zápasech. A to viditelně. Na druhou stranu jsme byli klidnější v utkáních s béčky, protože ta nemají potřebu někde tlačit na pilu.

Jak vůbec vnímají soupeři Živanice jako bojovníka za fotbalovou svobodu?

Nechválí nás, ani neodsuzují. Myslím, že by se rádi přidali, ale brání jim strach…